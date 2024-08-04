"Перемога Путіна": чому Трамп розкритикував обмін політв'язнями між Росією і США
Між Сполученими Штатами Америки та Росією відбувся найбільший обмін ув'язненими з часів холодної війни. Кандидат у президенти США Дональд Трамп розкритикував цю угоду.
За його словами, цей обмін став "перемогою" для Владіміра Путіна. Експерт-міжнародник Богдан Ференс у розмові з 24 Каналом пояснив, чому Трамп різко відреагував на угоду між Заходом та Росією.
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Трамп розкритикував обмін між Росією та США
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп зустрівся в Атланті зі своїми виборцями. Там він заявив, що хоче привітати Владіміра Путіна з тим, що він уклав ще одну чудову угоду. А США хоч повернули своїх людей, однак натомість уклали жахливу угоду.
Пізніше у власній соцмережі Трамп опублікував низку питань:
- коли оприлюднять деталі обміну полоненими з Росією;
- як багато людей віддали Росії;
- чи платять вони, себто росіяни, готівкою, чи це навпаки, американці платять росіянам;
- чому США відпускають кілерів, вбивць та бандитів.
Подібного характеру обміни відбувалися, просто масштаб інший. За часів Холодної війни це була поширена практика між СРСР та США. Риторика Трампа є абсолютно прогнозованою, я б її вимірював в контексті внутрішньополітичної боротьби, тому що цей обмін відбувся до виборів,
– наголосив Богдан Ференс.
Демократи показали свою спроможність реалізувати такі складні, чутливі операції з обміну, які готуються місяцями, якщо не роками. А Трамп якраз часто дорікав своїм політичним опонентам, мовляв, вони не здатні на подібні домовленості – навіть з тими, з ким домовлятися важко, а подекуди – не взагалі не варто.
"Зараз пані Гарріс, як ключова кандидатка на пост президента США, може отримати певні бонуси від цього. Адже все ж американських громадян повернули додому, а така складна комбінація з залученням інших країн вдалася", – підкреслив експерт-міжнародник.
Безперечно, саме через те Трамп відреагував на обмін подібними нападками.
Коротко про обмін між США та Росією
- 1 серпня між США та Росією відбувся обмін увʼязненими. В обміні брали участь США, Росія, Білорусь, Німеччина, Польща, Словенія й Норвегія. З Росії звільнено 16 осіб: американців Евана Гершковича, Пола Вілана та Алсу Курмашеву, а також 5 німців і 7 громадян Росії, які були політичними в'язнями у власній країні.
- Ключова фігура обміну між Росією і Заходом — офіцер ФСБ Вадим Красіков, якого засудили в Німеччині на довічне за вбивство чеченського командира Зелімхана Хангошвілі.
- Варто зауважити, що у США справді не всі однозначно поставилися до новини про обмін. З одного боку конгресвуменка-демократка Елісса Слоткін висловила радість від повернення американців додому, втім зауважила, що Путін використав США як пішаків.