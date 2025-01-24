У Трампа показали перші кадри депортації із США нелегальних мігрантів
- У США триває масова депортація нелегальних мігрантів.
- Пресслужба Трама опублікувала кадри видворення іноземців з країни.
У США триває масова депортація нелегальних мігрантів. Перед вступом на посаду Дональд Трамп пообіцяв, що вона стане найбільшою в історії країни.
Так, від початку роботи нової адміністрації у США вже заарештували 538 нелегальних мігрантів і депортували сотні під час масової операції, передає 24 Канал.
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Мігрантів висилають з США
Прессекретарка Трампа Каролайн Лівітт у соцмережі "Х" оприлюднила кадри, на яких зображені нелегальні мігранти, що заходять до літака.
Президент Трамп надсилає рішуче та чітке повідомлення всьому світу: якщо ви незаконно в'їдете до Сполучених Штатів Америки, ви зіткнетеся з серйозними наслідками,
– йдеться у дописі посадовиці.
До слова, Трамп підписав указ, що позбавляє права на громадянство дітей, народжених у США від батьків без легального статусу. Також президент закрив південний кордон з Мексикою. США планують відправити додатково 1000 військових на кордон з Мексикою, де вже перебувають 2,2 тисячі військовослужбовців Національної гвардії.