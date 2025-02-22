Трамп не захотів назвати Путіна диктатором і закликав Зеленського "зійтися" з главою Кремля

Лідер США Дональд Трамп заявив, що президенту України Володимиру Зеленському і кремлівському диктатору Владіміру Путіну "треба працювати разом". При цьому називати Путіна диктатором він не захотів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

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Трамп зробив нову заяву про Зеленського і Путіна

Дональд Трамп виступив із кількома коментарями під час присяги свого нового міністра торгівлі. Серед іншого він сказав журналістам, що Владіміру Путіну, російському президенту, та Володимиру Зеленському, українському главі держави, потрібно працювати разом.

Я думаю, що президент Путін і президент Зеленський повинні зійтися разом, тому що знаєте що? Ми хочемо припинити вбивства мільйонів людей,

– цитують Трампа у ЗМІ.

При цьому він не відповів на питання одного з представників ЗМІ, чи вважає він Владіміра Путіна диктатором. Хоча раніше кілька разів вирішив назвати диктатором саме президента України. До слова, вдвічі більше американців вважають диктатором Трампа, ніж Зеленського.

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Нагадаємо, що він також тоді анонсував новий раунд переговорів між США та Росією. За словами Дональда Трампа, він відбудеться вже у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії, де була й перша зустріч.

Зазначимо, що попередній тур переговорів відбувся 18 лютого. Що відомо про ці перемовини США й Росії та які результати – читайте у матеріалі 24 Каналу.