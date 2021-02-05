Трамп відмовився давати свідчення у справі про імпічмент

Дональд Трамп 4 лютого отримав лист від Палати представників із проханням дати свідчення у справі про імпічмент. Однак політик відмовився це робити.
Джерело: CNN
Член палати представників США Джеймі Раскін надіслав відповідний лист адвокату Трампа. Радник Джейсон Міллер повідомив позицію 45-го президента Сполучених Штатів.
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Трампу запропонували дати свідчення про імпічмент
У листі йшлося про те, що Трамп днями подав відповідь, в якій заперечив багато фактичних тверджень, викладених у статті про імпічмент.
Через ці оскарження пропонуємо вам засвідчити під присягою до або під час судового процесу імпічменту в Сенаті,
– зазначав у листі Раскін.
Однак адвокати Трампа швидко відповіли на запит, написавши, що лист є ознакою того, що Палата представників не може довести свої звинувачення проти політика.
"Використання нашої Конституції для порушення справи про імпічмент занадто серйозно, щоб намагатися грати в ці ігри", – заявили адвокати.
Міллер також підтвердив, що колишній президент відхилив запит. За його словами, Трамп не даватиме свідчення "під час неконституційного розгляду".
Імпічмент Трампа: основне
- Палата представників Конгресу США 13 січня 2021 року проголосувала за імпічмент Трампа. Це сталося через тиждень після подій у Вашингтоні, коли прихильники політика штурмували Капітолій.
- Резолюцію про імпічмент 25 січня передали в Сенат. У документі тільки 1 стаття звинувачення – підбурювання до заколоту.
- Початок процесу судового розгляду справи запланований на 9 лютого.
- 5 адвокатів Трампа відмовилися представляти сторону захисту.