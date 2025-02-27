Трамп відповів, чи вибачиться перед Зеленським за те, що назвав його "диктатором"

Дональд Трамп раніше назвав Володимира Зеленського "диктатором". Нині він відповів, чи планує перепросити у президента України за свої слова.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Дональда Трампа та Кіра Стармера після їхньої зустрічі у Вашингтоні.

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Трамп заявив, що має велику повагу до Зеленського

На пресконференції журналісти поцікавилися у Трампа, чи планує він вибачитися перед українським президентом за те, що назвав його "диктатором без виборів". Втім, американський президент не став прямо відповідати. Натомість він заявив про повагу до Зеленського.

Я маю дуже велику повагу до Зеленського. Українці билися дуже сміливо. Ми надали величезну кількість спорядження, сподіваюся, що воно було корисним,

– заявив Трамп.

Президент США додав, що у п'ятницю, 28 лютого, очікує гарної зустрічі із Зеленським. Також він додав, що "порозуміється" з українським лідером.

Раніше Трамп не зміг пригадати, чи називав Зеленського диктатором, і висловив сумнів, що міг таке сказати. На питання журналістів, чи досі він вважає українського президента диктатором, американський лідер відповів: "Хіба я це сказав? Не можу повірити, що я міг би таке сказати".

Нагадаємо, що 19 лютого Трамп назвав Зеленського "диктатором". Також він заявляв про те, що згідно з опитуваннями у президента України катастрофічно низькі рейтинги.

Пізніше на пресконференції Володимир Зеленський заявив, що не образився на слова Трампа. Український президент наголосив, що на слово "диктатор" ображався б той, хто справді ним є.