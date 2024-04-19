Це важливо для нас: Трамп вперше визнав, що треба посилити допомогу Україні
Джерело:Reuters
Колишній президент Дональд Трамп тривалий час виступав проти підтримки Києва. Втім, нещодавно політик заговорив, що допомога Україні є важливою для США.
Так, у своїй соцмережі Truth Social американський політик зробив відповідний допис. Слід зауважити, що це сталося наступного дня після приватної вечері із президентом Польщі Анджеєм Дудою.
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Трамп заявив, що Україні потрібна допомога
Дональд Трамп підкреслив, що Європа дає Україні набагато менше грошей, ніж США. На думку політика, так не має бути. Адже виживання української держави важливіше для Європи порівняно із Вашингтоном.
Втім, республіканець зізнався, що США теж зацікавленні у посиленні Києва, який "відчайдушно потребує допомоги".
Усі погоджуються, що виживання й сила України мають бути значно важливішими для Європи, ніж для нас, але це також важливо й для нас! Вперед, Європо!,
– написав Трамп.
Допомога Україні від США: що відомо
- Ще восени минулого року Джо Байден вніс законопроєкт щодо виділення коштів на допомогу союзним державам, зокрема Ізраїлю, Тайваню та Україні. Для Києва там було закладено понад 61 мільярд доларів.
- Після тривалих дискусій Сенат врешті підтримав законопроєкт. А ось спікер Палати представників, республіканець Майк Джонсон відмовився ставити його на голосування, і тривалий час відкладав дату розгляду питання щодо підтримки України.
- Однак після того, як Іран здійснив повітряну атаку на Ізраїль, на порядку денному у США знову з'явилася потреба допомогти Тель-Авіву. Згадали й за допомогу Києву.
- Втім, спікер Палати представників, замість президентського законопроєкту про спільний пакет допомоги, розробив чотири окремі документи.
- Зазначається, що пропозиція Джонсона була схвалена Дональдом Трампом і у Білому домі.
- Вже завтра, 20 квітня, Майк Джонсон має винести на голосування пакети допомоги Україні та Ізраїлю.
- Раніше Джонсон опублікував зокрема текст законопроєкту допомоги Україні, який передбачає виділення Києву 60,84 мільярда доларів.