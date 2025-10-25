Про це в етері 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зазначивши, що це дуже позитивне зрушення, але варто ще подивитись, як розвиватимуться події далі. Однак сам прецедент запровадження санкцій є дуже яскравим і вказує на те, що в адміністрації Трампа перемогла та частина, яка підтримувала жорсткий тиск на Росію.

Яким буде наслідок санкцій проти Росії?

Володимир Фесенко вважає, що нафтові санкції проти Росії не матимуть негайних наслідків, але це сигнал щодо того, як змінюються взаємини Трампа з Володимиром Путіним. Кремлівський диктатор сподівався відновити вплив на президента США. Зустріч у Будапешті, можливо, якраз і була спрямована на це.

Але сталось прямо протилежне. Хоча багато хто в цьому контексті згадують про "гойдалки Трампа", але я бачу в його діях за останній тиждень певну логіку – Трамп хоче завершення війни,

– сказав він.

Лідер США, ймовірно, розраховував, що зустріч з Путіним у Будапешті стане початком мирного процесу, але Росія продемонструвала, що не планує йти на компроміси.

Однак, на думку політолога, санкцій недостатньо, адже потрібна ще й зброя, зокрема і Tomahawk. Виглядає, що Трамп побоявся надати її Україні, хоча раніше дуже активно порушував цю тему. Розмови про Tomahawk впливали на Путіна, тому важливо, щоб американці й далі тисли на Росію в такий спосіб, надаючи нашій державі далекобійну зброю.

Фесенко також зазначив, що принципова і достатньо жорстка позиція США щодо Росії це сигнал певного підвищення ставок і демонстрація Путіну, що "гратися в односторонні поступки" американці не будуть.

Як США тиснуть на Росії?