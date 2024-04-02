Це не політика Джонсона: кому у США вигідно відтягувати допомогу Україні

Зараз Конгрес США досі перебуває на канікулах. Спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив, що до розгляду виділення допомоги для України можуть приступити після 9 квітня. При цьому він додав, що пакет допомоги матиме важливі нововведення.

Політолог-міжнародник Руслан Осипенко в етері 24 Каналу пояснив, що це ще один спосіб відтягнути ухвалення рішення про підтримку України. Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову зі спікером Джонсоном, у якій переважно зосередились на питанні допомоги нашій державі.

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Допомога, але не для України

Майк Джонсон розглядає формат кредитних умов для України. Тобто передача Києву озброєння фактично відбуватиметься в позику. Спікер Конгресу США посилається на Дональда Трампа, мовляв, це була його ідея.

Це ще один інструмент штучного затягування неголосування за допомогу Україні. Це політика не Джонсона, а Трампа. Думаю, він обміняв зупинку допомогу Україні для створення "вікна можливостей" для Росії. Путін по-максимуму використовує цей час затримки американської допомоги, щоб змусити нас капітулювати,

– наголосив Руслан Осипенко.

Дональд Трамп по-різному намагається впливати на війну Росії проти України, зокрема інформаційно. У такий спосіб він допомагає російському диктатору Владіміру Путіну і навпаки.

"Путін допомагає Трампу прийти до влади, а Трамп зупиняє допомогу Україні. Джонсон – просто інструмент у цій стратегічній грі. Спочатку він казав, що початково треба вирішити національні інтереси США, прийняти бюджет тощо, під цими гаслами його підтримували. Тепер ці питання відійшли на другий план", – зауважив політолог-міжнародник.

Тепер конгресмени мають вирішити, чи голосуватимуть за той проєкт, який раніше підтримали у Сенаті, чи ж дати Трампу те, чого він хоче, та запропонувати Україні допомогу в кредит. Обговорення – це знову про час, якого в України немає. Нагадаємо, що за спільний пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню могли проголосувати ще до Нового року.

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