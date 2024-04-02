Це не політика Джонсона: кому у США вигідно відтягувати допомогу Україні
Зараз Конгрес США досі перебуває на канікулах. Спікер Палати представників США Майк Джонсон запевнив, що до розгляду виділення допомоги для України можуть приступити після 9 квітня. При цьому він додав, що пакет допомоги матиме важливі нововведення.
Політолог-міжнародник Руслан Осипенко в етері 24 Каналу пояснив, що це ще один спосіб відтягнути ухвалення рішення про підтримку України. Нагадаємо, що нещодавно Президент України Володимир Зеленський мав телефонну розмову зі спікером Джонсоном, у якій переважно зосередились на питанні допомоги нашій державі.
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Допомога, але не для України
Майк Джонсон розглядає формат кредитних умов для України. Тобто передача Києву озброєння фактично відбуватиметься в позику. Спікер Конгресу США посилається на Дональда Трампа, мовляв, це була його ідея.
Це ще один інструмент штучного затягування неголосування за допомогу Україні. Це політика не Джонсона, а Трампа. Думаю, він обміняв зупинку допомогу Україні для створення "вікна можливостей" для Росії. Путін по-максимуму використовує цей час затримки американської допомоги, щоб змусити нас капітулювати,
– наголосив Руслан Осипенко.
Дональд Трамп по-різному намагається впливати на війну Росії проти України, зокрема інформаційно. У такий спосіб він допомагає російському диктатору Владіміру Путіну і навпаки.
"Путін допомагає Трампу прийти до влади, а Трамп зупиняє допомогу Україні. Джонсон – просто інструмент у цій стратегічній грі. Спочатку він казав, що початково треба вирішити національні інтереси США, прийняти бюджет тощо, під цими гаслами його підтримували. Тепер ці питання відійшли на другий план", – зауважив політолог-міжнародник.
Тепер конгресмени мають вирішити, чи голосуватимуть за той проєкт, який раніше підтримали у Сенаті, чи ж дати Трампу те, чого він хоче, та запропонувати Україні допомогу в кредит. Обговорення – це знову про час, якого в України немає. Нагадаємо, що за спільний пакет допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню могли проголосувати ще до Нового року.
Допомога від США для України: останні новини
- Голова розвідки Палати представників США Майк Тернер припустив, що спікер Майк Джонсон винесе законопроєкт про допомогу Україні вже 9 квітня. Конгресмен висловив сподівання, що за нього якнайшвидше проголосують у Конгресі та передадуть законопроєкт на розгляд президенту Джо Байдену.
- Про важливість підтримки від Сполучених Штатів Америки невтомно наголошує Володимир Зеленський. В одному з інтерв'ю він пояснив, що Україні доведеться "відступати малими кроками" без американської допомоги. Водночас Київ шукає нові способи, як не робити крок назад у війні проти Росії.
- Зауважимо, що США у різні способи можуть підтримати Україну без ухваленого законопроєкту. Зокрема, мовиться про постачання ракет ATACMS. За словами, голови Об'єднаного комітету начальників штабів генерала США Чарльза Брауна, тепер відправка цих ракет не має такого ризику, як раніше.