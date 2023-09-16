Посадив би Зеленського і Путіна в кімнату, – Трамп знову зібрався завершити війну в Україні

Колишній президент США Дональд Трамп запевняє, що може завершити війну Росії проти України протягом 24 годин. Трамп стверджує, що він може укласти "справедливу угоду".

Трамп сказав, що цінує нещодавню похвалу від кремлівського диктатора Владіміра Путіна. Президент Росії на Східному економічному форумі зазначив, що він чув, "що Трамп сказав, що він розв'яже всі гострі питання протягом декількох днів, включаючи "українську кризу". Ми не можемо не радіти цьому".

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Трамп так і не назвав свій план, який завершить війну в Україні

Колишній президент США заявив, що він би посадив Путіна й лідера України Володимира Зеленського за стіл переговорів. Що більше, Трамп впевнений, що йому б вдалося досягнути угоди.

Мені подобається, що він (Путін – 24 Канал) це сказав. Тому що це означає, що я кажу правду. Я б запросив його в кімнату. Я б посадив Зеленського в кімнату. Потім я звів би їх разом. І ми б уклали угоду,

– прокоментував Трамп слова Путіна.

Колишній президент США кілька разів стверджував, що міг би швидко завершити війну. Однак він так і не назвав свого плану.

"Якщо я скажу вам точно, я втрачу всі свої козирі. Я маю на увазі, що ви не можете точно сказати, що ви збираєтеся робити. Але я б сказав певні речі Путіну. Я б сказав певні речі Зеленському", – зазначив Трамп.

Трамп продовжував уникати пояснення того, що передбачатиме його план, хоча він стверджував, що "укладе справедливу угоду для всіх", коли його запитали, чи дозволить він Кремлю утримувати українську територію, яку російські війська незаконно захопили силою.

Водночас нещодавно Трамп заявляв, що Україні, можливо, нібито доведеться віддати Росії частину території, щоб зупинити війну.

Трамп вже мав можливість завершити війну в Україні

Крім того, Трамп вже не вперше обіцяє завершити війну в Україні за 24 години. Володимир Зеленський розповів, що мав зустріч з Трампом, коли той був президентом США.

Зеленський нагадав, що тоді, хоч і не було повномасштабного вторгнення Росії, але війна на території України вже тривала. Однак тоді Трамп не розв'язав це питання.

Зрештою, як пише NBC News, журналісти "загнали" Трампа в глухий кут, коли нагадали йому про жорстокості Кремля в Україні.

Зокрема, президенту США нагадали, що російські війська бомбардують пологові будинки, ховають українських цивільних у братських могилах і викрадають дітей на окупованій території.

"Це все жахливо", – сказав у відповідь Трамп.