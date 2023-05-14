Він вже був президентом, і тоді була війна, – Зеленський прокоментував гучні обіцянки Трампа

Колишній президент США Дональд Трамп пообіцяв закінчити війну Росії проти України за 24 години, якщо його переоберуть на другий термін. Однак йому цього не вдавалося зробити й до повномасштабного вторгнення.

Про це в інтерв'ю італійським ЗМІ заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 Канал.

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Трамп не зміг завершити війну

Зеленський розповів, що мав зустріч з Трампом, коли той був президентом.

Тоді не було повномасштабного вторгнення, але була війна. Я не впевнений, що він тоді був глибоко в цьому питанні, але він не розв'язав це питання,

– зауважив президент.

Він додав, що ніхто не розв'язав це питання.

"І через те, що ніхто не вирішив, ми не змогли вийти з цієї ситуації, Путін і отримав сигнал: "Тобто можна так. Трішечки треба почекати, треба попрацювати з країнами й можна піти далі". Ось чому він пішов далі", – наголосив український лідер.

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Чи хоче Трамп перемоги України

В ефірі CNN на початку травня журналістка тричі запитала Дональда Трампа, чи хотів би він, щоб Україна виграла війну.

Я хочу, щоб всі перестали помирати – і росіяни, і українці,

– заявив експрезидент США.

За його словами, Європа повинна вкладати у підтримку України не менше, ніж США. Мовляв, Сполучені Штати дають 170 мільярдів доларів, а Європа – лише 20.

"Має бути порівну", – вважає Трамп.

Окрім цього, він почав розповідати, що зможе припинити повномасштабну війну в Україні за 24 години, якщо знову стане президентом.

"Я зустрінуся з Путіним, я зустрінуся із Зеленським. Обидва мають слабкі сторони, в обох є сильні сторони. Тож упродовж 24 годин це буде влагоджено. Це завершиться", – заявив Трамп.