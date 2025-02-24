Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським цього або наступного тижня
- Трамп анонсував зустріч з Зеленським, яка може відбутися цього або наступного тижня.
- Зустріч пов'язана з підписанням угоди про корисні копалини між США та Україною.
Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, анонсував зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, це станеться вже незабаром.
Зустріч, як розповів американський лідер, може відбутися цього або наступного тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Sky News.
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Навіщо Трамп зустрінеться з Зеленським
Незадовго до цього Дональд Трамп повідомив, що наголошує на важливості угоди з Україною про корисні копалини під час сьогоднішньої розмови з лідерами G7. Після цього він повідомив, що незабаром зустрінеться з Володимиром Зеленським.
За його словами, зустріч може відбутися "цього або наступного тижня", аби підписати угоду про корисні копалини.
Кожен висловив свою мету – побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості угоди про життєво важливі мінерали та рідкісноземельні метали між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро,
– цитує Sky News Трампа.
Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом на засіданні G7, під час якої обговорювалися підтримка України з боку США та необхідність єдності Європи й Штатів.
Що відомо про можливу угоду
- ЗМІ повідомляли, що угода передбачає, що Україна повинна внести до фонду 500 мільярдів доларів. До того ж внесок України повинен бути вдвічі більшим, ніж внесок США – 50% доходів України від "видобутих матеріалів", зокрема мінералів, нафти і газу, будуть направлятися до фонду.
- За даними джерел ЗМІ, Україна запропонувала США підписати рамкову угоду про рідкісноземельні копалини. Зараз чекають відповіді американської сторони щодо фіналізованої редакції. У ній визначені "більш рівноправні" умови співпраці. Питання гарантій безпеки, ймовірно, обговорюватиметься окремо.
- Водночас Трамп заявив, що сподівається на підписання угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин "у дуже швидкий час". Американський лідер вважає, що Вашингтон не повинен витрачати гроші на допомогу Україні без вигоди для Сполучених Штатів.