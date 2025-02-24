Трамп заявив, що зустрінеться з Зеленським цього або наступного тижня

Президент США Дональд Трамп у понеділок, 24 лютого, анонсував зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. За його словами, це станеться вже незабаром.

Зустріч, як розповів американський лідер, може відбутися цього або наступного тижня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Sky News.

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Навіщо Трамп зустрінеться з Зеленським

Незадовго до цього Дональд Трамп повідомив, що наголошує на важливості угоди з Україною про корисні копалини під час сьогоднішньої розмови з лідерами G7. Після цього він повідомив, що незабаром зустрінеться з Володимиром Зеленським.

За його словами, зустріч може відбутися "цього або наступного тижня", аби підписати угоду про корисні копалини.

Кожен висловив свою мету – побачити закінчення війни, і я наголосив на важливості угоди про життєво важливі мінерали та рідкісноземельні метали між США та Україною, яка, як ми сподіваємося, буде підписана дуже скоро,

– цитує Sky News Трампа.

Нагадаємо, незадовго до цього президент Володимир Зеленський провів розмову з Дональдом Трампом на засіданні G7, під час якої обговорювалися підтримка України з боку США та необхідність єдності Європи й Штатів.

Що відомо про можливу угоду