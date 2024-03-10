В Україні з острахом чекають на президентські вибори у США. Адже існує ризик перемоги на них Дональда Трампа, який неодноразово робив проросійські заяви. Борис Джонсон запевнив, що цього не варто боятися.

Колишній британський прем'єр вірить, що Трамп врешті – решт буде американським лідером, який підтримуватиме Україну. Джонсон в інтерв'ю ЗМІ пояснив, чому він так думає.

Дивіться також Макрон сказав те, про що всі бояться говорити: Кулеба висловився про імовірне введення військ

Трамп стане проукраїнським

Ексглава британського уряду вважає, що панічні настрої в українському суспільстві щодо ймовірної перемоги Трампа на виборах перебільшені. За його словами, експрезидент США неодноразово робив так звані антиросійські кроки. Зокрема, він надав українцям Javelin та вислав 60 російських дипломатів після отруєння Путіним Сергія Скрипаля.

Дональд Трамп кілька разів заявляв, що зможе встановити мир між Україною і Росією за 24 години . При цьому він "обіцяв" це зробити, зокрема, припинивши допомогу Києву та змусивши його визнати окупації окремих своїх територій.

На думку Джонсона, Трамп спершу вважатиме, що з Путіним можна домовитися. Однак, зрештою, зрозуміє, що діалог з російським диктатором неможливий.

Тож я думаю, що він врешті буде тим президентом, який допоможе захистити демократію і підтримає Україну,

– наголосив експрем'єр Британії.

Крім того, Джонсон переконаний, що позиція частини республіканців, які виступають проти допомоги Україні, теж зміниться після виборів. Вони, хоча й консерватори, не зможуть закрити очі на знищення європейської суверенної демократії, якою є Україна.

Також колишній прем'єр Британії заявив, що країни ЄС та інші союзники України повинні збагнути нагальність постачання зброї та боєприпасів. Він зазначив, що допомога від ЄС та США має надаватися більш комплексно. Повинен бути чіткий план.

Україна зможе повернути Крим, але є "умова"

У цьому ж інтерв'ю Борис Джонсон сказав, що настав час для союзників приділити час Криму.

Раніше, відповідаючи на можливість повернення Україною півострова, експрем'єр нагадав, що за два роки повномасштабної війни, уявлення людей про Крим змінилися. Раніше він вважався "червоною лінією " Путіна. Тепер стало очевидно, те, що там російський диктатор дуже вразливий. Якщо партнери нададуть Україні більше далекобійної зброї, то Крим "матиме дуже цікаві перспективи".