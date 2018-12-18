Трамп починає роботу о другій дня, їсть гамбургери та пише в Twitter якусь ахінею, – Яковина

Президент США Дональд Трамп уже не працює вранці, він починає роботу годині о другій дня. Допізна один дивиться телевізор і їсть гамбургери в Білому Домі, пише в Twitter якусь ахінею.

Таку думку висловив у своєму відеоблозі "Безумный мир" журналіст і політичний оглядач Іван Яковина.

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Він зазначив, що Трампа всі кинули, навіть дружина, наслухавшись історій про порнозірок, уникає його.

Адекватні люди реально просто бояться зв'язуватися з президентом, який явно сходить розуму. Трамп наказав зробити нелегальні платежі зі свого передвиборчого фонду порнозірці і моделі "Плейбоя". Він хотів купити її мовчання про сексуальні стосунки, в яких вони находилися, коли Трамп був одружений, а його дружина була вагітною,

– розповів Яковина.

За його словами, американські юристи вже пропонують Трампу укласти угоду зі слідством, щоб не потрапити до в'язниці після відходу з Білого Дому. За угодою можна отримати 3-5 років. Без неї буде і 10, і 15, і довічне. Помилувати себе він може, але тільки за федеральним злочином, а за злочинами проти законів США – не можна.

"Колишній держсекретар Тіллерсон сказав, що Трамп постійно хотів порушувати закони. Через це Тіллерсон навіть назвав Трампа при людях "божевільним дурнем". Трамп у відповідь обізвав держсекретаря "тупим, як булижник" і "пекельно ледачим". Згоди вони не досягли", – додав Яковина.

Відео повного випуску відеоблогу "Безумный мир" за 18 грудня 2018