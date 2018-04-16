Трамп та Пентагон викрили Росію на брехні щодо авіаудару в Сирії

Президент Дональд Трамп спростував заяву Росії про те, що сирійські системи протиповітряної оборони збили більшість крилатих ракет, випущених США та союзниками 14 квітня.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Про те, що збили 71 з 103 крилатих ракет, запущених США, Великобританією і Францією в понеділок, 16 квітня, сповістили російські ЗМІ.

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Проте президент Трамп і представники Пентагону заявили, що всі 105 ракет випущені ними вразили задані цілі з інтервалом всього в дві хвилини.

Вони не збили жодної. Їх техніка спрацювала не дуже добре,

– сказав Трамп.

Також представник Об'єднаного комітету начальників штабів ВС США генерал-лейтенант Кеннет Маккензі заявив, що всі випущені ракети досягли цілей.

"Жоден з наших літаків і жодна з ракет, задіяних в цій операції, не були перехоплені сирійськими системами протиповітряної оборони, і у нас немає ніяких свідоцтв того, що були задіяні російські системи протиповітряної оборони", – додав він.

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Також за даними Пентагону немає свідчень того, що будь-які з ракет були перехоплені найсучаснішою російської системою ППО, С-400, і що вона взагалі була активована.

У США пояснили, що понад 40 ракет класу «земля-повітря», запущених Сирією у відповідь на авіаудари, більшість були пущені вже після того, як американські, британські та французькі крилаті ракети досягли своїх цілей.

За нашими оцінками, оборонні зусилля Сирії були переважно неефективними, і явно підвищили ризик для населення, враховуючи цю безладну відповідь. Коли ви пускаєте ракети в повітря без управління, вони неминуче десь впадуть,

– додав Маккензі.

Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.



У результаті ракетних ударів були уражені об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.