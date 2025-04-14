В близькому оточенні Трампа є прихильники Росії: хто може впливати на його позицію щодо України

Риторика Дональда Трампа щодо агресивних дій Росії проти України є доволі стриманою. Про це свідчить навіть його реакція на трагедію в Сумах, що сталася 13 квітня.

Дональд Трамп назвав російський удар по місту Суми "помилкою" росіян, проте не уточнив, якою самою. Політолог Володимир Фесенко у розмові з 24 Каналом звернув увагу на те, що президент США, коментуючи ці події, зазначив, що йому "сказали" про те, що Кремль "помилився".

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Провідники версій Кремля

Фесенко припустив, що Трампа хтось постійно налаштовую позитивно щодо Росії. Це можуть робити декілька людей з його оточення.

Це може бути Стів Віткофф, спецпредставник Трампа на Близькому Сході, який перебуває під впливом російських наративів. Він, на думку політолога, постійно повторює російські байки про причини війни між Росією та Україною, про "російські регіони" на Сході України, про те, як треба завершити війну.

Хтось оперативно розповів Трампу саме російську версію удару по Сумах про "помилку", це ж не вигадали у Вашингтоні. Це передали з російських джерел, але через людей, які перебувають в найближчому оточенні Трампа,

– припустив він.

Наприклад, у Віткоффа є контакт з Кірілом Дмитрієвим. Росіянин міг з ним зв'язатися особисто і розповісти російський варіант подій.

Проте, на жаль, люди з відповідними поглядами можуть бути і в родині президента США. Його син – Дональд Трамп-молодший – теж відомий майже проросійськими поглядами. Він може бути, на думку політолога, провідником версій Кремля навіть у таких трагічних подій.

Зверніть увагу! Дональд Трамп, відповідаючи на запитання щодо російської атаки на Суми, заявив, що вважає її жахливою. Президент США зазначив, що йому "сказали, що вони (росіяни – 24 Канал) зробили помилку". Трамп додав, що "розв'язання цієї війни – це зловживання владою", і звинуватив у її початку колишнього президента США Джо Байдена.

Водночас дуже важливо, що на обстріл Сум відреагували практично всі люди, які в США прямо чи опосередковано дотичні до українського питання. Держсекретар Марк Рубіо висловив співчуття з приводу загибелі людей внаслідок "жахливої ракетної атаки Росії на Суми". Також він підкреслив важливість мирних зусиль президента США.

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог зауважив, що удар Росії по цивільних об'єктах Сум у Вербну неділю "переходить усі межі пристойності".

Американські медіа, навіть правоконсервативні, висвітлюючи трагедію в Сумах, акцентували на тому, що весь цей жах відбувся в релігійне свято. Це дуже чутлива деталь для тих виборців Трампа, які мають стійкі релігійні погляди,

– наголосив Володимир Фесенко.

Він додав, що останні події і реакція на них Трампа підтвердили, що в його оточенні є люди з проросійськими поглядами. Тому цю обставину треба мати на увазі і постійно робити поправку на цей чинник.

Зазначимо, що 13 квітня росіяни завдали ракетного удару по центу Сум. Станом на 14 квітня внаслідок ворожої атаки загинуло 35 осіб, зокрема, 11-річний хлопчик та 17-річний юнак. Також є поранені – 117 людей, серед яких – 15 дітей. У місті зруйновано будівлі Сумського державного університету, будинки, автомобілі.