Захищає певні інтереси: чому реалізація погроз, які Трамп адресує Путіну, вигідна США

Дональд Трамп наголошує, що може зустрітися з Владіміром Путіним, щоб покласти край війні в Україні. При цьому він вдається до жорсткої риторики, погрожуючи Кремлю у разі його відмови від діалогу посиленням санкцій та зниженням цін на нафту.

Політолог-міжнародник Ярослав Божко у розмові з 24 Каналом зазначив, що президент США відправляє меседжі очільнику Кремля у формі ультиматумів. Також Трамп має ще один козир проти Путіна – США можуть домовитись з Китаєм щодо його впливу на КНДР в контексті припинення її військової допомоги Росії.

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Партія нафти

Божко пояснив, що Трамп, здійснюючи тиск на Росію, педалює саме питання санкцій і зниження ціни на енергоресурси.

Великою мірою нафтові і газові прибутки – це основна стаття формування зовнішньої валютного виторгу для Росії,

– наголосив він.

Також Трамп має розв'язані руки щодо розвитку американського нафто- та газового сектору. Зокрема він активно відстоює фрекінг – технологію з видобутку сланцевої нафти та сланцевого газу через гідророзрив пласта.

Проти цієї технології протестують екологи. Свого часу Путіна звинувачували у тому, що він сплачував кошти екологам, щоб вони виступали в США та Європі проти фрекінгу і відповідно Сполучені Штати не мали можливості збільшувати видобуток,

– сказав він.

Якщо США збільшують видобуток і вкиди енергоресурсів на міжнародний нафтовий і газовий ринок, це означає що ціна на російську нафту буде знижуватися.

До теми. Видання The Telegraph вважає, що Трамп здатний розтрощити економіку Росії. Президент США має інструменти, щоб натиснути на Кремль, і наслідки цього будуть катастрофічними для росіян. Врешті решт це призведе до зупинки війни та відступу Росії.

Зв'язок Трампа з нафтовиками та взагалі видобувною промисловістю має, на думку політолога, стратегічний характер.

Зараз в бізнес-плані республіканців – партія нафти. Різні компанії, корпорації підтримують політиків. Хтось віддає половину галузі демократам, іншу половину – республіканцям. У випадку з нафтою, газом і видобутком корисних копалин – це однозначна підтримка республіканців. Тому вони будуть захищати саме політику цих кіл,

– зауважив Ярослав Божко.

До слова, політолог Олександр Морозов вважає, що у разі відмови Путіна піти на поступки, Трамп може дуже швидко від погроз перейти до дій і запровадити жорсткі санкції проти Росії. За його словами, все це відбудеться дуже стрімко, адже Трамп прийшов на президентську посаду "дуже підготовленим".