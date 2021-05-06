Вантажівка DAF 6 травня загорілася під часу руху на трасі Харків – Суми. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники. Через ДТП утворився серйозний затор.

На кадрах у відео очевидців видно, що горить кабіна вантажівки. На місце події негайно виїхали рятувальники з автоцистернами. Актуально В Чорноморську підпалили два авто: машини зазнали серйозних пошкоджень – фото, відео Що відомо про інцидент Загорілася фура близько 12 години дня.

Інцидент стався в районі села Горького Богодухівського району.

Водій побачив, що сталося загоряння та відчепив напівпричіп від автомобіля.

Це дозволило зберегти товар неушкодженим.

А потім він і сам вистрибнув з вантажівки, яку охопило полум'я.

Тому у цій ДТП ніхто не постраждав.

На місце події виїхали 2 відділення рятувальників, які гасили пожежу близько 30 хвилин.

Поліція наразі встановлює причину займання авто. Зверніть увагу! Нещодавно на трасі Одеса – Київ сталася масштабна пожежа. Загорівся рейсовий автобус під час руху. Водій помітив дим та випустив пасажирів з транспорту. Вогонь швидко охопив автобус – він вигорів вщент, лишився тільки каркас.