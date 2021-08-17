Треба боротись, – експосол США відповів, чи вдасться зупинити "Північний потік-2"

У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку-2" перебуває на фінальній стадії. Однак Україна повинна боротися за те, щоб зупинити цей процес.

Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною розповів експосол України в США Валерій Чалий. За його словами, історія із запуском "Північного потоку-2" не розв'язується за один день, адже тут дуже важливими є й політичні позиції.

До теми У Росії назвали терміни завершення будівництва "Північного потоку-2"

Чи вдасться зупинити добудову

Як зауважив Чалий, завданням спецпредставника з питань енергетики Амоса Хохштейна буде не допустити того, щоб Росія використала газопровід як енергетичну зброю. Він в основному на це й зорієнтований.

При цьому ми маємо прекрасно розуміти, що треба боротись за це, але добудову зараз навряд чи вдасться зупинити,

– наголосив експосол України у США.

Джозеф Байден призначив Амоса Хохштейна спецпредставником з питань енергетики, який працюватиме над зменшенням ризиків "Північного потоку-2".

Інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи": дивіться відео

"Північний потік-2": коротко