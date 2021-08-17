Треба боротись, – експосол США відповів, чи вдасться зупинити "Північний потік-2"
Джерело:24 канал
У Росії заявили, що будівництво "Північного потоку-2" перебуває на фінальній стадії. Однак Україна повинна боротися за те, щоб зупинити цей процес.
Про це у програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною розповів експосол України в США Валерій Чалий. За його словами, історія із запуском "Північного потоку-2" не розв'язується за один день, адже тут дуже важливими є й політичні позиції.
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Чи вдасться зупинити добудову
Як зауважив Чалий, завданням спецпредставника з питань енергетики Амоса Хохштейна буде не допустити того, щоб Росія використала газопровід як енергетичну зброю. Він в основному на це й зорієнтований.
При цьому ми маємо прекрасно розуміти, що треба боротись за це, але добудову зараз навряд чи вдасться зупинити,
– наголосив експосол України у США.
Інтерв'ю з Валерієм Чалим у програмі "Перші особи": дивіться відео
"Північний потік-2": коротко
- Джозеф Байден та Ангела Меркель 21 липня уклали угоду щодо "Північного потоку-2". Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу після запуску газопроводу.
- За словами глави "Нафтогазу" Юрія Вітренка, Україна зробить усе можливе, щоб газопровід не сертифікували у ЄС.
- Посол Росії у Німеччині заявив, що до завершення будівництва "Північного потоку-2" залишилися лічені тижні.
- Міністр закордонних справ Польщі Збіґнєв Рау заявив, що Росія використовує "Північний потік-2" для політичного шантажу України.