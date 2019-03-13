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      Треба готуватися, – у НАТО очікують загострення у Чорному морі через Росію

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      НАТО готується до загострення у Чорному морі через Росію
      НАТО готується до загострення у Чорному морі через Росію / Фото з відкритих джерел

      На ситуації в Чорному та Азовському морях НАТО має зосередити найбільше своєї уваги. Росія нарощує свою присутність у Чорноморському регіоні, тому він в найближчі роки буде осередком напруження.

      Посилює Росію і мілітаризація окупованого Криму, заявив заступник помічника генсека НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай , пише "Європейська правда".

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      Так, під час дискусії, організованої у Лондоні Королівським інститутом міжнародних відносин, що НАТО повинно бути готовим до ескалації.

      Необхідно готуватися до того, що у найближчі роки регіон буде нестабільним, що Росія матиме там велику військову присутність. Коли Росія піде? У найближчий період? Я так не думаю,
      – сказав він.

      Помічник генсека зазначив, що в останні роки НАТО було зосереджене на посиленні захисту союзників в Балтійському регіоні на тлі агресивних дій Росії. Проте наразі в центрі уваги ситуація в Чорному та Азовському морях.

      "Чорне море зараз є важливим питанням порядку денного для НАТО і буде таким у найближчі роки", – наголосив Аппатурай.

      Зазначимо, кількість патрулювань морських груп НАТО зросла у 2018 році з двох до трьох для кожної групи на максимальний період перебування у Чорному морі впродовж 120 днів впродовж року.

      Зазначимо, головнокомандувач Об'єднаними збройними силами НАТО в Європі американський генерал Кертіс Скапарротті заявив, що Росія виступає проти кораблів США. Попри це розширенню військової присутності бути.

      Як Росія проявляє агресію в Азовському морі?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати більше тижня. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      24 січня Парламентська асамблея Ради Європи прийняла українську резолюцію по Азову, де Україна вимагає звільнення моряків і політв'язнів у Росії.

      Зазначимо, що у порт Одеси 25 лютого увійшов американський есмінець USS Donald Cook, а покинув його 27 лютого. Корабель взяв участь у навчаннях військово-морських сил Туреччини. "Дональд Кук" – третє американське військово-морське судно, яке провело операцію у Чорному морі в 2019 році. Його візит в Одесу був четвертим заходом суден США в цей порт з січня 2018 року.

      Окрім того, на початку липня 2019 року в Чорному морі відбудуться українсько-американські навчання Sea Breeze-2019. До них залучать дев’ять кораблів і катерів морської охорони, два літаки й гелікоптери. 

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      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Чорне море НАТО Конфлікт в Азовському морі
      Джерело: 24 Канал
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