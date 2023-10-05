Три дні жалоби: на Харківщині оголосили траур після удару по селу Гроза

З п'ятниці по неділю, з 6 по 8 жовтня, в Харківській області буде жалоба за загиблими. Росія забрала життя понад 50 людей.

Росія уже не вперше обстрілює мирні села та міста України. Але удар по селу Гроза на Харківщині приніс дуже багато жертв.

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Що відомо

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в області оголосять жалобу протягом трьох днів. Він підтвердив те, що повідомляли раніше: внаслідок цього російського обстрілу на Харківщині загинуло найбільше людей з початку повномасштабного вторгнення.

Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

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Відомо про 51 загиблого, але роботи з розбирання завалів тривають. Тому жертв, на жаль, може побільшати. Серед загиблих і поранених є діти. Загинув кожен шостий мешканець села, поранені у важкому стані.

Оскільки в Грозі люди зібралися на поминальний обід, то в кафе були представники чи не з кожної родини. Таким чином, у кожній родині є загиблі чи поранені. У прокуратурі кажуть, що одним ударом убило пів села.

СБУ вважає, що міг працювати навідник. Будівля кафе-магазину невелика, а удар був дуже точним, тому є підозра, що удар коригували. Били, імовірно, "Іскандером".

також співчуває усім тим, чиїх рідних сьогодні забрала Росія. Вічна пам'ять!