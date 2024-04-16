Трипільську ТЕС знищили, бо у нас залишилось 0 ракет, – Зеленський про брак західної підтримки
Під час нічної атаки 11 квітня росіяни вдарили по Трипільській ТЕС. Окупанти повністю знищили теплоелектростанцію. На жаль, це сталося через брак ракет для захисту.
Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю PBS, передає 24 Канал. Український лідер наголосив, що Трипільську ТЕС не вдалося захистити, бо в нас закінчилися ракети.
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ТЕС не вдалося захистити через відсутність ракет
Глава держави зауважив, що від Трипільської ТЕС залежить світло у Київському регіоні. На цю станцію летіло 11 російських ракет.
Перші 7 ми знищили, 4 знищили Трипілля. Чому? Тому що було ракет нуль. У нас закінчились всі ракети, які захищали Трипілля,
– підкреслив Зеленський.
Президент також прокоментував заяви, мовляв, союзники не можуть нам дати ту чи іншу зброю, або не можуть бути в Україні тими чи іншими силами, бо тоді буде сприйматися, що Україна "затягнула НАТО" у війну. Глава держави поставив риторичне запитання.
"Ізраїль в НАТО чи ні? Ось вам і відповідь", – підкреслив президент.
Додав, що Ізраїль не країна НАТО. Але союзники, зокрема, країни НАТО, захищали Ізраїль. Показали силам Ірану, що Ізраїль був не на одинці.
І це урок. І це відповідь усім, хто каже на будь-якому континенті, що Україні треба допомагати дуже обережно, щоб не втягнути країни НАТО у війну,
– наголосив президент.
Окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС
- Голова наглядової ради "Центренерго" Андрій Гота 11 квітня повідомив, що під час нічної атаки на Україну росіяни повністю зруйнували Трипільську теплоелектростанцію.
- Внаслідок обстрілу спалахнула масштабна пожежа в турбінному цеху.
- На щастя, усі працівники, які були на зміні під час обстрілів, живі.
- Встановлена потужність Трипільської ТЕС сягала приблизно 57%. Вона була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.
- ПАТ "Центренерго" втратило 100% генерації. До складу товариства входять 3 ТЕС: Трипільська в Київській області, Зміївська в Харківській та Вуглегірська у Донецькій області. А ще відокремлений підрозділ "Ременерго" у Черкасах.
- 22 березня 2024 року росіяни повністю знищили Зміївську ТЕС, а Вуглегірська ТЕС у Донецькій області перебуває в окупації з 25 липня 2022 року.