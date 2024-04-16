Знищили 7 ракет: Зеленський сказав, скільки ракет летіло на Трипільську ТЕС

Під час масованої атаки 11 квітня росіяни атакували Трипільську ТЕС в Київській області. Унаслідок ракетних ударів об'єкт критичної інфраструктури був зруйнований, адже окупанти випустили по ньому 11 ракет.

Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю PBS. Президент розповів, що лише частину ракет вдалося збити, інші ж – влучили в ТЕС, передає 24 Канал.

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Скільки ракет атакувало Трипільську ТЕС

Під час масованої атаки 11 квітня усього запустив 42 ракети різних типів. Як повідомив Зеленський, на Трипільську ТЕС летіло 11 ракет. Українським захисникам вдалося знищити 7 перших ракет, а інші збити не вдалося.

Ще 4 російські ракети збити не вдалося, адже в українських військових закінчилися боєприпаси для систем ППО, які захищали Трипільську ТЕС.

Що відомо про атаку на Трипільську ТЕС