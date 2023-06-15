Масштабна повітряна тривога: українцям вкотре загрожували російські ракети й БпЛА

В Україні у ніч на 15 червня оголосили повітряну тривогу. Жителі різних областей можуть чути вибухи – сили ППО працюватимуть проти російських ракет та дронів.

Повітряну тривогу у багатьох областях оголосили близько 3 ранку. Українців закликали негайно йти в укриття цивільного захисту. 24 Канал нагадує, що перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій тривоги. Не нехтуйте цим правилом, адже воно рятує життя.

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Повітряна тривога та вибухи: що відбувалося вночі 15 червня

Росія завдає терористичних ударів по території України

Росія – країна-терористка – продовжує цинічно атакувати територію України. Ворог скоює геноцид українців. Окупанти атакують цивільні об'єкти й вбивають дорослих та дітей.

У ніч на 14 червня окупанти атакували територію України. Ворог випустив крилаті ракети та дрони-камікадзе. Загарбники атакували Одесу, Дніпропетровщину та Донеччину. На жаль, відомо про жертв та постраждалих.

У ніч на 13 червня росіяни завдали терористичний удар по будинку у Кривому Розі. Окупанти влучили у житловий будинок та приватне підприємство. На жаль, загинули 12 людей. Серед них – дитина. Окрім того, відомо про майже 40 постраждалих. З них 9 – у важкому стані. Згодом у Повітряних силах заявили, що було дві хвилі атак.

Досудове розслідування розпочали за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Росія має відповісти за кожен свій злочин.

Маємо вже відбої. Якими були наслідки нічної атаки – дізнаємося з повідомлень офіційних структур та осіб.Монітори запевняють, що небо чисте. Триває дорозвідка, очікуємо відбоїв – а доти залишаємося у безпечних місцях.Одесі все ще загрожують "Шахеди".У кількох областях працюють сили ППО. Місцеві чують вибухи в Одесі, також у Криворізькій РВА повідомили: "Кривий Ріг. Вибухи. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет".В ОК "Південь" опублікували таке повідомлення: "Ворог атакує Південь України безпілотними літальними апаратами. Також є загроза ракетного удару. Сили оборони працюють".Тривогу оголосили в Києві, Київській області та інших центральних областях. Якщо пуск ракет не був імітаційним, вони вже можуть заходити в український повітряний простір.В східних, південних та північних областях оголосили повітряну тривогу. Кількома годинами раніше монітори повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників, а трохи згодом – про пуск ракет із регіону Каспійського моря. Також у повітряному просторі України є ворожі дрони-камікадзе.Українцям нагадують, що не можна фотографувати або знімати на відео роботу ППО. Окрім того, людям нагадують, що довіряти варто лише інформації з офіційних джерел. Окупанти вигадують фейки й намагаються спровокувати паніку.