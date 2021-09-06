У трьох форматах: журналіст Bellingcat анонсував вихід матеріалу про "вагнерівців"

Розслідувачі Bellingcat опублікують матеріал про "вагнерівців". Цій справ будуть присвячені публікації у трьох форматах.

Текстова версія розслідування вийде упродовж найближчого місяця. Про це заявив Христо Грозєв на MezhyhiryaFest-2021.

Читайте також Зеленський до цього зовсім не причетний, – Лукашенко прокоментував справу "вагнерівців"

Фільм перенесли через розслідування CNN

За його словами, прем'єру фільму перенесли через розслідування, яке робило CNN. Він зауважив, що розслідування видань трохи перетинаються.

Відомо про 3 формати розслідування

Розслідування про зрив спецоперації щодо захоплення "вагнерівців" повинні були опублікувати ще 29 липня 2021 року – до річниці "Вагнергейту".

Як розповів Христо Грозєв, розслідування опублікують у трьох форматах:

2-годинний документальний фільм-розслідування . Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році;

. Його опублікують не раніше, ніж у 2022 році; коротший документальний фільм – медійний продукт, який випустять раніше;

– медійний продукт, який випустять раніше; текстова версія, яка з'явиться упродовж найближчого місяця.

Українська влада не дала коментарів

Команда Bellingcat хотіла взяти коментарі в української влади. Але ніхто з представників політичної верхівки не надав їх.

"Ми чекали на їхні відповіді пів року. Але я вважаю, що вони зробили багато позитивних речей, аби довести, що ця історія – неправдива, що вони не винні", – наголосив розслідувач.

Коротко про справу "вагнерівців"