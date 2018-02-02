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НОВИНИ ПОЛЬЩІ ЛЕОНІД КАДЕНЮК САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Троє військових було поранено на фронті, – Штаб АТО

18:44, сьогодні 148 Читать новость на русском
Обстріли на Донбасі
Обстріли на Донбасі / Фото: ЗСУ (facebook.com/28brigade)

Вдень 2 лютого бойовики продовжили обстріл позицій українських бійців. Активізувалися у передмісті Авдіївки та неподалік Павлополя і Лебединського

Як повідомили у Штабі АТО, внаслідок ворожих обстрілів поранень зазнали 3 військовослужбовці Збройних Сил України.

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Зазначається, що основним засобом вогневого впливу противника стали міномети та піхотне озброєння.

На Донецькому напрямку ворог активізувався у передмісті Авдіївки. На підступах до цього прифронтового населеного пункту противник застосував 82-мм міномети, гранатомети різних видів та великокаліберні кулемети.

На Приазов’ї загарбники вели вогонь із 82-мм мінометів та гранатометів неподалік Павлополя і Лебединського.

Теги: Новини України Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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