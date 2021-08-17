Це 2 братські терористичні режими, – російський журналіст про зв'язок Путіна з "Талібаном"

Російська влада вважає, що прихід талібів до влади в Афганістані – велика перемога Кремля. Усе через те, що вони є братськими терористичними режимами.

Про це розповів російський журналіст Ігор Яковенко в ефірі 24 каналу. За його словами, у цій ситуації Кремль зловтішається над США, вважаючи, що країна начебто зазнала поразки.

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Дії талібів вигідні для Кремля

Яковенко зауважив, що путінський режим має намір взаємодіяти з терористами. Зокрема, вони не випадково сприймають один одного позитивно.

Діяльність "Талібану" є вигідною для Росії, тому вона намагатиметься вивести його зі списків терористичних організацій.

Основна ідея тут в тому, що насправді це такі 2 братські терористичні режими,

– наголосив журналіст.

Росія не допомагатиме біженцям

За словами Яковенка, наразі значна кількість біженців з Афганістану перебувають на території Узбекистану й це є проблемою. Однак путінський режим не надаватиме їм жодної серйозної допомоги. Це абсолютно виключено.

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Журналіст також зауважив, що зі стрімким виходом американців з країни, таліби отримали достатньо потужну сучасну зброю, зокрема літаки.

Зважаючи на це, коли вони укріплять свій режим, то є великий ризик того, що терористи можуть використовувати її й в інших країнах. Це становитиме загрозу й для Росії.

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