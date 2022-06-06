Це дуже небезпечно, – Данілов попередив про загрозу від "гауляйтерів" Путіна
Ворог продовжує поширювати свою пропаганду. Він використовує зокрема і своїх "гауляйтерів" на українському телебаченні.
Противник продовжує "перефарбовуватись". Про це 24 каналу зауважив секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов.
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Ворог "перефарбовується"
За його словами, зараз через використання доступних каналів комунікації "перефарбований" ворог, медійні "гауляйтери" Володимира Путіна, а також медійна обслуга Віктора Януковича, вилазять на всі канали. Вони намагаються реорганізувати та психологічно дестабілізувати наше суспільство.
Це дуже небезпечно,
– наголосив Данілов.
Він зауважив, що всі ці "яничари" відроджуються як фенікс з попелу і займають наш телевізійний простір, починаючи розповідати, як українцям треба жити.
"Вони стають такими радикалами, що ті партії і представники інших політичних течій, які були в нашій країні, взагалі "голуби миру" у порівнянні з тими людьми, які привели до нас цю війну і сьогодні продовжують цим питанням маніпулювати", – відзначив секретар РНБО.
"Одягають вишиванки і записуються в патріотичні ряди"
Данілов відзначив, що ці "гауляйтери" одягають вишиванки та рядяться в національно-патріотичні ряди.
Обслуга Януковича сьогодні на наших каналах розповідає, як вона любить нашу країну. Ці люди відомі. Ви відкриваєте будь-який канал – вони там є. Відкриваєте будь-який ютуб – вони там є,
– сказав Данілов.
Він стверджує, що проходив таку ж ситуацію, перебуваючи в політиці, і пам'ятає, як журналісти у 2004 році просили вибачення.
"Я б дуже не хотів, щоб після сьогоднішніх марафонів хтось через певний час вибачався", – додав секретар РНБО.Зауважимо! Загарбники масово створюють брехливі та цинічні сюжети на тимчасово окупованих територіях.
Повна трансляція стріму із Олексієм Даніловим: дивіться відео
Російська пропаганда – геть з медійного простору
- У Латвії заборонили трансляцію 80 російських телеканалів. Заборона набуває чинності вже з 9 червня.
- В Європейському Союзі наприкінці лютого заборонили Sputnik та Russia Today. Це зробили для того, аби попередити російські маніпуляції.
- Вже 3 червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій. Він містить зокрема заборону на трансляцію пропагандистських каналів – таких як Росія RTR / RTR-Планета, Росія 24 та TV Centre International.