Це дуже ганебна історія, – Кошель про невизнання Вірастюка переможцем виборів

Історія довкола невизнання Василя Вірастюка переможцем виборів на Прикарпатті є серйозним репутаційним ударом для авторитету України. Вона демонструє міжнародним організаціям, що держава неспроможна організувати відкриті та демократичні вибори на одному з округів.
Голова Комітету виборців України Олексій Кошель заявив, що наразі юридичного підґрунтя для проведення повторних виборів немає. Втім, на його думку, зробити це в межах округу було б найкращим виходом із ситуації.
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Якими є шанси на апеляцію
За словами Кошеля, у цій ситуації виникають запитання до Центральної виборчої комісії, адже вона не врахувала рішення Верховного Суду, який припускав можливість проведення повторних виборів на 6 дільницях.
Голова КВУ також зазначив, що шанси на апеляцію рішення є незначними, адже Верховний Суд спробує проявити свою позицію.
Це дуже ганебна історія, яка має багато складових,
– наголосив Кошель.
Кошель заявив, що згідно з результатами паралельного підрахунку голосів політсил "Свобода" та "За майбутнє", Василь Вірастюк отримав 2 місце. Зважаючи на це, називати його переможцем виборів можна достатньо умовно.
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Кошель прокоментував рішення Верховного Суду щодо Вірастюка: дивіться відео
Що цьому передувало
- На Прикарпатті 28 березня відбулись вибори на окрузі №87. Основними претендентами на місце у Верховну Раду були Олександр Шевченко від "За майбутнє", Василь Вірастюк від "Слуги народу" та Руслан Кошулинській від "Свободи".
- Під час підрахунку голосів були численні скандали – у протоколах виявили помилки.
- Вже 3 квітня результати підрахунку голосів визнали недійсними на кількох дільницях.
- Центральна виборча комісія 22 квітня визнала Василя Вірастюка офіційним переможцем виборів. Він набрав 31,25% голосів виборців, а Олександр Шевченко – 29,69%.
- Верховний Суд 24 травня вдруге скасував протокол ЦВК про результати довиборів в окрузі №87 на Прикарпатті. Визнання Вірастюка обраним нардепом визнали недійсним.