Це кумедно, – Коваленко жорстко відреагував на нові російські погрози НАТО
Російські керівники вирішили пригрозити НАТО ударами. Так, корпорація "Роскосмос" опублікувала супутникові знімки місця проведення саміту НАТО у Мадриді, а також "центрів ухвалення рішень" з точними координатами об'єктів.
Таким чином вони хочуть "вселити страх" Вашингтону, Лондону, Парижу, Берліну та Брюсселю. Однак, виглядають ці спроби доволі комічно. Про це 24 каналу сказав військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.
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Координати відомі
Росіяни скаженіють, адже 28 червня у Мадриді стартував саміт НАТО, на якому обговорюватимуть нову стратегію розвитку додаткову підтримку України. Вони вдалися до "оприлюднення" координат об'єктів і погроз. Щоправда, протягом багатьох років ці дані перебувають у вільному доступі – достатньо відкрити Google Maps. Тому спроби росіян пригрозити країнам-членам НАТО є безглуздими.
Це виглядає кумедно,
– сказав Коваленко.
Він додав, що це спрямоване винятково на внутрішнього споживача у Росії. Військово-політичний оглядач переконаний, що подібними публікаціями "Роскосмос" ставить себе в ще більш нікчемне становище, ніж вона є сьогодні.
Варте уваги
Саміт НАТО у Мадриді: що відомо
- Цьогоріч традиційний саміт НАТО присвячений 40-річчю вступу Іспанії до Північноатлантичного альянсу, тож учасники зустрічаються у Мадриді. Він стартував сьогодні, 28 червня, і триватиме до 30 червня.
- Стало відомо, що ключовими темами обговорення стане нова стратегія розвитку, а також – збільшення обсягів військової допомоги Україні, яка веде боротьбу проти агресії Росії.
- Цей саміт стане історичною подією у геополітичному сенсі. На думку військового експерта Петра Черника, НАТО неминуче збільшить кількість своїх сил та засобів у східній Європі. Крім того, Альянс обов'язково імплементує вступ Фінляндії та Швеції.
- Ба більше, подія матиме революційний вплив на світову безпекову архітектуру. Це точно не сподобається країні-агресорці, адже відтепер Росія розглядається НАТО як загроза.
- За словами політтехнологині Олеся Яхно, сюрпризи чекатимуть не лише на Росію, а й на Китай.
- Сьогодні у межах саміту Віталій Кличко провів зустріч з мером Мадрида Хосе Луїсом Мартінес-Алмейдою. Очільник Києва розповів про злочини Росії в Україні: вбивства мирних мешканців, знищення міст й цинічний терористичний акт у Кременчуці.
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