Це максимум, – білоруський опозиціонер сказав, що довірить Росія білорусам у війні в Україні

Ситуація на кордоні України все ще напружена, адже там Білорусь створює оперативне командування, підтягує військових та проводить навчання.

Зараз проходять командно-штабні навчання, де основна задача тилове забезпечення підрозділів, що знаходяться на тимчасово окупованій території. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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На його думку, максимум, що росіяни зможуть довірити білорусам, – тилове забезпечення, проте не більше.

Кількість білоруських військових

Сергій Бульба розповів, що, наприклад, зараз на кордоні стояла 5 бригада – це сили спеціальних операцій (ССО). Її мусить поміняти 120 мотопіхотна бригада, проте поки що ротація підвисла.

До ССО належить якраз три бригади – Брест, Мар'їна Горка та Вітебськ. Особовий склад – це близько 9 тисяч людей разом з солдатами термінової служби,

– повідомив білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

Він нагадав, що ні офіцери, ні солдати не мають бойового досвіду. Проте Росія приділяла значну увагу ССО Білорусі.

"Вони постійно разом мають навчання 1 раз на рік чи 2 рази на рік. Вони привчені одне до одного. Сили спеціальних операцій Білорусі росіяни називають – "наші", – акцентував Сергій Бульба.

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