Це може бути для нас неочікувано, – Фейгін припустив, хто може замінити Путіна

Марк Фейгін припустив хто може замінити Путіна опісля смерті чи ліквідації режиму. На думку правозахисника, це можу бути, як нова фігура у політикумі, так і хтось із "старим обличчям".

Про це в ефірі 24 каналу розповів правозахисник Марк Фейгін. Він також зазначив, що замінити Путіна тимчасово може той, від кого ми не очікуємо і кого ми не знаємо.

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Це буде фігура не наступника, а проміжної особи на короткий час. Від Путіна ніхто не отримає "політичне добро" на такі зміни, адже сам Путін бачить своїм наступником лише себе,

– додає Фейгін.

На думку правозахисника, він роками створював цю систему під своє правління. Тому це може бути одною з причин, аби від нього позбутися.

Що відомо про стан Путіна та останні новини Росії – важливе

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