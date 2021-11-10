Це може бути Татаров, – юристка про намагання затягнути обрання керівника САП

Конкурс на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури вже на фінальному етапі, однак його знову намагаються затягнути. До цього може бути причетний Олег Татаров.

Про це розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан в ефірі 24 каналу. Конкурсанти навіть склали практичне завдання.

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За словами Щербан, у фіналі конкурсу залишилося всього 2 осіб – прокурор та детектив Національного антикорупційного бюро, який розслідував багато резонансних справ. Зокрема, він був причетним й до слідства у справі Татарова.

Заступника керівника Офісу Президента Олега Татарова підозрюють у причетності до корупційного скандалу про розкрадання квартир Нацгвардії. Мовиться про збитки на суму понад 80 мільйонів гривень.

З того часу, як конкурсанти склали практичне завдання, а це відбулося 28 жовтня, минуло майже 2 тижні, тож комісія вже мала б виставити бали. Однак їх досі немає.

Це свідчить про чергову спробу зірвати й затягнути процес, до якої й може бути причетний заступник керівника Офісу Президента.

Як я вже сказала, це може бути Татаров, оскільки у фінал вийшов детектив, який його розслідував. Олена Щербан юристка

За словами Щербан, Татаров не зацікавлений, щоб керівником САП стала особа, яка розслідувала його справу. Зважаючи на це, спроби зірвати процес першочергово можуть бути його "авторством".

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Що цьому передувало