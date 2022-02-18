Це нагнітання ситуації, – Жданов про загрозу нападу Росії
Уже завтра, 19 лютого, Кремль проведе навчання, про які в міноборони Росії раніше не повідомляли. Під командуванням Володимира Путіна російські військові пускатимуть балістичні та крилаті ракети.
Однак це всього лише чергове залякування від країни-агресорки. Про це в ефірі 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.
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"Це нагнітання ситуації. Річ у тім, що навіть зараз США розуміють, що на суходолі в нас дуже високі шанси відстояти свою країну (особливо за допомогою тієї зброї, яку вони нам постачають), а в Росії – дуже низькі прорвати нашу оборону", – зазначив експерт.
Безконтактна війна
За його словами, саме тому Кремль застосував другий варіант – безконтактну війну. Тобто нанесення ракетних ударів по території України.
Як підкреслив Жданов, не можна забувати, що офіційно у випробуваннях буде залучений Чорноморський флот ВМФ Росії. Тож якщо він завдасть хоча б одного ракетного удару – це означатиме війну між Україною та Росією.
Тут повинен вступити в дію статут Організації Об'єднаних Націй, який передбачає доволі жорсткі заходи щодо країни-агресорки. Чи наважиться на це Росія? Сподіватимемося, що ні.
Продаж "поганого миру"
Крім того, він зазначив, що наступати на Донбас Кремлю буде дуже складно. Там у нас є глибока ешелонована оборона, а також зосереджена доволі велика кількість військ.
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Як наголосив Жданов, обстріли на Сході України – абсолютно прогнозована ситуація. Більшість експертного середовища попереджала – Путін може повернутися до шантажу через застосування зброї на Донбасі, що й відбулось.
Це спроба знову натиснути на політичне керівництво України, у контексті продажу "поганого миру" замість "хорошої війни,
– заявив військовий експерт.
Продовження інформаційної операції
Тим часом Міністерство оборони Великої Британії опублікувало нову карту можливого російського вторгнення. Як пояснив Жданов, це – елемент спеціальної операції.
Думаю, що це продовження інформаційної операції, яку розпочали ще 30 жовтня, оскільки 16 лютого її ціль – поступки з боку Росії – не досягнули. Саме тому вона триває.
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Загострення на Донбасі: що відомо
- Бойовики 17 лютого обстріляли дитячий садок та залізничну станцію у Станиці Луганській, ліцей та житлові квартали у Врубівці. Крім того, періодично зривали тишу на передовій.
- Командувач Операції об'єднаних Сил Олександр Павлюк заявив, що українські військові відповідали на обстріли російських найманців. За його словами, проросійські бойовики навмисне провокують наший солдат відкривати вогонь.
- У посольстві США в Україні відреагували на такі дії Росії. Там назвали їх "огидним порушенням домовленостей".
- Водночас Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що обстріл дитсадка у Станиці Луганській – це операція під чужим прапором. Тобто так Росія намагається дискредитувати Україну.
- Бойовики 18 лютого продовжили обстрілювати об'єкти інфраструктури на Донбасі. Під їхній вогонь отрапила ділянка поблизу залізничної станції Скотувата, на якій в той час були працівники.
- Цього ж дня під обстріл окупантів потрапила колона з гуманітарною допомогою від Управління Верховного Комісара ООН. Це відбулось на КПВВ "Щастя" в Луганській області.
- Пізніше з'явилась інформація, що бойовики в місті Щастя обстріляли пожежну частину. Зазначається, що вони також поцілили у житловий будинок села Артема.