Це політика, на жаль, – Квасневський про компроміс Меркель з бізнесом щодо "Північного потоку-2"

Ангела Меркель змушена була піти на компроміс із бізнесом у питанні "Північного потоку-2". Німецька канцлерка це зробила для того, щоб запровадити санкції проти Росії.

Відповідну заяву зробив президент Польщі у 1995 – 2005 роках Александр Квасневський. За його словами, очільниця Німеччини була "хорошим адвокатом України в Європі".

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Більшість бізнесу в Німеччині з самого початку були проти санкцій. Думаю, що без Меркель цих санкцій проти Росії не було б. "Північний потік-2" – це був її крок до того, щоб конфлікт з німецьким бізнесом трошки зменшити,

– сказав політик.

"Це політика, на жаль. Я дуже не задоволений цим рішенням, воно дуже негативно впливає на Україну, на Польщу також, – продовжив Александр Квасневський.

Колишній польський президент порадив Володимиру Зеленському після виборів у Німеччині якнайшвидше вступати в діалог з новим канцлером.

"Північний потік-2": що відомо

Президент Володимир Зеленський висловив побоювання, що запуск "Північного потоку-2" може зумовити підвищення цін на газ для України.

Ангела Меркель 22 серпня прибула з офіційним візитом до Києва. Канцлерка закликала продовжити договір транзиту газу, який діє до 2024 року.

Вищий регіональний суд у Дюссельдорфі 25 серпня схвалив рішення про те, що російський трубопровід має стати незалежним від "Газпрому".

Видання Blomberg пише, що російський "Газпром" може вже з 1 жовтня розпочати транзит газу до Німеччини через "Північний потік-2".

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