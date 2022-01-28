У нас не Титанік, – Зеленський заявив, що евакуація дипломатів була помилкою

Президент Володимир Зеленський назвав евакуацію дипломатів з України помилкою. Він наголосив, що вона не була потрібною.

Це помилка для України. З такою заявою Зеленський звернувся до іноземних журналістів.

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Дипломати мають бути на місці

Президент розповів, що іноземні держави запевняли – відбувається евакуація дипломатів "не першого рівня". Проте, на думку політика, у такій ситуації всі – першого рівня і мають бути на місці.

У Маріуполі є представники дипломатичного корпусу Греції. Там можна почути постріли, однак Зеленський зауважив, що греки нікого не забрали.

Дипломати повинні бути тут. Це капітани дипломатії… Ми знаємо, що капітани останніми покидають корабель. А я вважаю, що у нас не Титанік,

– наголосив Зеленський.

Евакуація дипломатів: що треба знати

На тлі інформації про можливий напад Росії деякі країни вирішили вивезти своїх громадян. Наприклад, США 24 січня надали право "добровільного виїзду" з України дипломатам. Їхнім сім'ям наказали повернутися на батьківщину.

Велика Британія теж евакуювала частину працівників свого посольства. Вивезла дипломатів й Австралія. Країна рекомендує й іншим громадянам покинути нашу державу.

Міністерство закордонних справ України звернулося до посольств та закликало не поширювати паніку через ймовірне вторгнення.

У Держдепі США наголосили, що рекомендації покинути Україну не означають, що Росія нападе.

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