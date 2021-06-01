Це сигнал Європі, – Гармаш про ідею створення нового формату переговорів

Володимир Зеленський запропонував створити новий формат переговорів, у межах якого мовилося б одночасно про Крим та Донбас. Це необхідно, адже ні нормандський, ні мінський формати не розглядають відносини України та Росії в комплексі.

Представник Луганської області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш заявив, що потреба в створенні нового формату назріла давно. Вона стала особливо актуальною впродовж останніх місяців, коли Росія сконцентрувала свої війська на українських кордонах.

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Чому ідею буде складно реалізувати

За словами Гармаша, суттєвою проблемою для створення нового формату переговорів є позиція Росії, яка не хоче обговорювати з Україною питання Донбасу та окупації Криму.

Зважаючи на це, Кремль не погодитися на ширший формат, тим більше за участі таких серйозних гравців як США та Велика Британія.

Загрозу несуть російські навчання "Захід – 2021".

Володимир Зеленський заявив , що наступ Росії на Україну є цілком ймовірним до кінця вересня 2021 року.

Як зазначив Гармаш, президент вже наголосив, що Німеччина та Франція на рівні "нормандської четвірки" не називають Росію стороною конфлікту. На його думку, якщо так триватиме й надалі, то переговори в нормандському форматі втратять для України сенс.

Це сигнал Європі. Варто зважати й на те, що його зробили перед зустріччю Джозефа Байдена з Володимиром Путіним. Ми чекаємо від США, що вони певною мірою будуть представляти наші інтереси на цій зустрічі,

– наголосив він.

До теми Німеччина й Франція бояться називати Росію стороною конфлікту, – Зеленський

У ТКГ триває дипломатична гра

Гармаш розповів, що наразі у Тристоронній контактній групі триває суцільна дипломатична гра. Він зауважив, що там у жодному питанні не може бути прогресу, бо немає 2 сторони конфлікту.

Усе через те, що Росія називає себе посередником, а Україна не може вести переговори з тим, кого Кремль вважає стороною конфлікту.

"Поки Росія не визнає себе стороною, розв'язати питання конструктивно неможливо", – наголосив представник Луганської області у ТКГ.

Гармаш розповів про ідею нового формату переговорів: дивіться відео

Що цьому передувало