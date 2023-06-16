Це сталося, – Путін заявив, що перші ядерні заряди вже переправили в Білорусь

Росія розміщує свою ядерну зброю в Білорусі. Перша частини зарядів вже прибула на територію країни.

Про це заявив кремлівський диктатор Владімір Путін. Його заяву поширили в низці російських ЗМІ, повідомляє 24 Канал.

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У Білорусь прибули перші ядерні заряди з Росії

Путін заявив, що ще раніше повідомляв про те, що частину російської тактичної ядерної зброї перемістять на територію Білорусі.

Це сталося. Перші ядерні заряди доставлені на територію Білорусі. Але лише перші. Це перша частина,

– зазначив диктатор.

Варто зауважити, що самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко ще раніше почав розповідати про застосування ядерної зброї у разі агресії проти його країни. Однак в Росії мають іншу думку щодо цього.

Зокрема, глава російського міністерства нападу Сєргєй Шойгу заявляв, що ядерна зброя буде лише зберігатися на території Білорусі, проте її контролюватиме Росія.

Своєю чергою, керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко вважає, що Кремль не був би проти, якби Лукашенко використав ядерну зброю. Адже такий варіант вигідний для окупантів.

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