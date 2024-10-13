Зеленський відреагував на плани Росії використати війська КНДР для війни проти України

Росія дедалі активніше нарощує співпрацю з Північною Кореєю. Однак тепер йдеться не лише про передачу зброї, а й "передачу людей" до військових сил окупанта.

Про це Володимир Зеленський заявив у своєму традиційному вечірньому зверненні в неділю, 13 жовтня. За словами президента, в таких умовах відносини України з партнерами потребують розвитку.

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Зеленський прокоментував плани Росії

Володимир Зеленський наголосив, що фронт зараз потребує більшої підтримки.

Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни,

– сказав глава держави.

За його словами, справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі, і увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами України. У зверненні президент висловив сподівання, що ухвалення рішень не забариться.

Зеленський наголосив, що українські воїни неодноразово довели, що Україна здатна досягти навіть того, що комусь здавалося неможливим.

Українці вміють битися й уміють вибивати майбутнє для своєї держави, свого народу, для всіх нас. Це маємо зробити й зараз. Я пишаюся нашими людьми. І наші люди заслуговують на достатню допомогу й на справедливий мир,

– сказав президент.

Володимир Зеленський також подякував військовим, які просто зараз боронять Україну на різних напрямках фронту.

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