Це жахіття, я глибоко співчуваю, – Урсула фон дер Ляєн про обстріл Краматорська
Розпочинаючи виступ на брифінгу в Україні, Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття родинам, які зазнали нападу на вокзалі Краматорська.
Вона зазначила, що розпочала день із відвідання Бучі й побачила наскільки жахливими є наслідки війни Росії не лише проти України, але й проти людства, повідомляє 24 канал.
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Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття українцям
Я хочу з самого початку висловити своє співчуття: тим родинам, тим дітям, тим невинним людям, що зазнали нападу у Краматорську на вокзалі,
– розпочала виступ фон дер Ляєн.
Вона зазначила, що її думки разом із родинами загиблих українців, які хотіли евакуюватися.
Це страх, це жахіття, я глибоко співчуваю,
– додала вона.
Обстріл Краматорська: коротко
- Нагадаємо, що вранці 8 квітня російські окупанти цинічно завдали ракетного удару по вокзалу Краматорська, звідки евакуювалися жінки та діти. Згодом стало відомо, що удар був здійснений "Точкою-У".
- На вокзалі у цей час перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги. Близько 90% з них – жінки та діти.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн одразу відреагувала на катастрофу, назвавши її "огидним воєнним злочином".
- Згідно з офіційною інформацією від очільника Донецької ОВА, станом на 16:50 відомо про щонайменше 50 жертв, 5 із них – діти.
- Розслідувачі CIT заявили, що ракету могли запустити із території окупованого Донбасу.
- Низка світових лідерів вже засудила дії Росії та повідомила про початок розслідувань чергового воєнного злочину. Серед них – Джо Байден.
Дивіться брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: