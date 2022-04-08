Це жахіття, я глибоко співчуваю, – Урсула фон дер Ляєн про обстріл Краматорська

Вона зазначила, що розпочала день із відвідання Бучі й побачила наскільки жахливими є наслідки війни Росії не лише проти України, але й проти людства, повідомляє 24 канал.

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Урсула фон дер Ляєн висловила співчуття українцям

Я хочу з самого початку висловити своє співчуття: тим родинам, тим дітям, тим невинним людям, що зазнали нападу у Краматорську на вокзалі,

– розпочала виступ фон дер Ляєн.

Вона зазначила, що її думки разом із родинами загиблих українців, які хотіли евакуюватися.

Це страх, це жахіття, я глибоко співчуваю,

– додала вона.

Обстріл Краматорська: коротко