У Путіна істерика через підрив Прилєпіна: рух автомобілів у Москві перекрили
У Росії перекрили рух в центрі та на багатьох інших вулицях Москви. На картах видно, що автомобілем там проїхати вже неможливо.
Варто зазначити, що після "атаки безпілотника" на Кремль російська влада вирішила заборонити проліт дронів у Москві. Після підриву автомобіля Прилєпіна у Москві перекрили рух машин, пише 24 Канал.
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Що відомо про істерику в Кремлі
Після того, як вранці 6 травня в російському Нижньому Новгороді підірвали автомобіль з пропагандистом Захаром Прилєпіним, у Кремлі почалась істерика. Російський диктатор так боїться, що, ймовірно, перекрив рух у більшості вулиць Москви.
Офіційно пропагандисти про це не повідомляли, однак на картах помітно, що автомобілі не зможуть проїхати на більшості вулиць Москви. Звісно ж, заборонено рух і в районі Кремля.
У Путіна істерика через підрив Прилєпіна / Скриншот 24 Каналу
Що відомо про підрив авто Прилєпіна
- Орієнтовно о 10:40 6 травня у Нижньогородській області пролунав потужний вибух – підірвалось авто Audi Q7 російського пропагандиста Захара Прилєпіна.
- Попередньо відомо, що він їхав до родичів у село біля Нижнього Новгорода. З Прилєпіним у машині був водій, який загинув. Сам пропагандист вижив і його стан важкий. Попередньо, у нього поранені обидві ноги та "травматична ампутація".
- Через деякий час партизанський рух "Атеш" заявив, що вони полювали на Прилєпіна 5 місяців – з початку 2023 року. Згодом російський опозиціонер Ілля Пономарьов заявив, що нібито Прилєпіна підірвала "Національна республіканська армія". Проте офіційно вони про це не заявляли.
- У Росії заявили, що буцімто вже затримали "підозрюваного" у "теракті", ще одного підозрюваного російська поліція шукала. Проте пропагандисти вже поспішили побачити в підриві "український слід".
- У Офісі Президента відреагували на інцидент – радник глави ОП Михайло Подоляк заявив що російська агресія прискорює темпи та вже переходить до знищення своїх же активістів.