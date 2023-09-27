У Центрі та на Півночі України оголошували тривогу через ракетну небезпеку

У декількох областях центральної та північної України оголошували про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про небезпеку оголосили орієнтовно о 12:04 27 вересня. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.

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У яких областях оголошували про повітряну тривогу

"Червоними" на карті були:

Вінницька;

Житомирська;

Черкаська;

Київська;

Черкаська;

Кіровоградська;

Полтавська;

Чернігівська;

Сумська області.



Як виглядала карта тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу

Ракетна небезпека, де оголошена повітряна тривога!

– попередили військові орієнтовно о 12:10 27 вересня.

Вже орієнтовно о 12:17 пролунали відбої повітряної тривоги у всіх оголошених областях. Тривога далі зберігається тільки у Луганській області та Криму, де небезпека не минає з 4 квітня та 11 грудня відповідно.

Повітряні сили ЗСУ о 12:20 оголосили про відбій ракетної небезпеки. Тобто людям можна виходити з укриттів.

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