У Центрі та на Півночі України оголошували тривогу через ракетну небезпеку

27 вересня 2023, 12:10
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У декількох областях центральної та північної України оголошували про повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракетну небезпеку.

Про небезпеку оголосили орієнтовно о 12:04 27 вересня. Місцева влада закликала людей негайно пройти в укриття.

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У яких областях оголошували про повітряну тривогу

"Червоними" на карті були:

  • Вінницька;
  • Житомирська;
  • Черкаська;
  • Київська;
  • Черкаська;
  • Кіровоградська;
  • Полтавська;
  • Чернігівська;
  • Сумська області. 


Як виглядала карта тривог в Україні / Скриншот 24 Каналу

Ракетна небезпека, де оголошена повітряна тривога!
– попередили військові орієнтовно о 12:10 27 вересня. 

Вже орієнтовно о 12:17 пролунали відбої повітряної тривоги у всіх оголошених областях. Тривога далі зберігається тільки у Луганській області та Криму, де небезпека не минає з 4 квітня та 11 грудня відповідно. 

Повітряні сили ЗСУ о 12:20 оголосили про відбій ракетної небезпеки. Тобто людям можна виходити з укриттів. 

Росія обстріляла "Шахедами" минулої ночі: коротко

  • Росія у ніч проти 26 вересня атакувала Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Наталія Гуменюк розповідала, що атака була спрямована на портову і прикордонну інфраструктуру Подунав'я. Внаслідок влучання там постраждали двоє водіїв, яким надали медичну допомогу. 
  • Глава Одеської ОВА заявив, що Кремль поцілив у припортову інфраструктуру в Ізмаїльському районі. За словами Олега Кіпера, ворог пошкодив будівлю пункту пропуску, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур зайнялися, але пожежу ліквідували.
  • Через російську атаку не працював пункт пропуску "Орлівка" між Україною й Румунією. Згодом він відновив роботу. Проте вибухи там вночі бачили з румунського берега Дунаю. 
Автор: Діана Квасневська