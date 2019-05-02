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      Центробанк России работает в убыток: сколько потерял банк в 2018?

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      Центробанк России в 2018 поставил рекорд по чистому убытку
      Центробанк России в 2018 поставил рекорд по чистому убытку / Фото из открытых источников

      Когда наступил 2019-й я, помимо поздравлений, своим читателям намекнул, что в ближайшие несколько месяцев нас будут ждать интересные сообщения о рекордах, а точнее, антирекордах, нашего гибридного соседа, прожившего ещё один год в объятиях заботливых санкций.

      Так оно и получилось. Месяц к месяцу на свет выдается статистика и данные, которые ярко демонстрируют, насколько глубокое дно пробивает экономика России.

      Так, стало известно, что в 2018 году чистый убыток Центробанка России составил около 435 млрд рублей. Общий же объем убытков, которые понес ЦБ за 2017 – 2018 гг составил 900 млрд рублей.

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      Что интересно, немалые убытки банка из-за банковского кризиса, о котором я пишу куда больше чем российские федеральные СМИ. По сути, тема катящейся в тартары банковской системы РФ, на гибридном телевидение приравнена к табу.

      А между тем, с 2013 на начало 2019 года количество банков в РФ уменьшилось с 897 банков до 440. По данным банковской аналитической группы Fitch Ratings с 2013 года Центробанк РФ на спасение банковской системы потратил около $80 миллиардов, или 5,2 триллиона рублей.

      Так же не забываем и о сомнительных попытках банка перейти из доллара в юань и скупать золото. Все это суммарно и привело к тому, что главное финансовое учреждение страны несет многомиллиардные убытки от года к году.

      Но, забегая наперед отмечу, что к концу этого года, согласно наиболее оптимистичным прогнозам, в России останется менее 400 банков. А это значит, что на стабилизацию системы и ее спасение будут выделяться снова сотни миллиардов.

      Читайте также: Как США поссорились с Германией, и что делать Украине

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      Автор: Злой Одессит
      Теги: Гроші Публікації Новини політики Новини Росії Банки
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