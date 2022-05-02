Ціна моєї популярності у світі – війна, – Зеленський
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Зеленський розповів, що не вважає свою популярність, яка прийшла до нього під час війни в Україні, винятковою. На його думку, будь-який лідер, якому б довелося очолювати державу під час війни, поводився аналогічно та підтримував би народ.
На цьому президент України наголосив в інтерв'ю австралійському каналу Nine Network. Водночас Зеленський подякував журналістам, які висвітлюють війну в Україні.
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Зеленський не очікував такої популярності
Розмова розпочалася зі ставлення Зеленського до популярності, яка суттєво зросла після початку повномасштабної війни в Україні.
Популярність, яка в мене є, вона не надихає, бо я знаю, яка ціна цієї популярності. А її ціна – це війна. Війна, результати якої світ знає,
– наголосив президент.
Дивіться повне інтерв'ю Володимира Зеленського:
Він додав, що вдячний журналістам з усього світу, адже завдяки роботі кожного із них люди знають, що таке війна та скільки горя вона принесла Україні та українцям.
Я не очікував такого результату, але думаю, що на моєму місці будь-який президент, якого б обрали українці, мав би бути із народом,
– додав він.
Зеленський розповів, що не особливо вірить у долю, проте продовжує вірити в силу людей.
Політика, чесно скажу, знизила мою віру в людей, оскільки політика б'є по вічних цінностях, які я вічно шукав і знаходив в людях, якими потім намагався себе оточити, щоб жити серед людей із принципами,
– відзначив Зеленський.
Попри те, що серед політиків багато людей із ненайкращими принципами, президент наголошує, що українці повертають віру у силу народу.
Визнання Зеленського у світі: головне
- На сесійному засіданні Малопольського сеймика у Польщі Володимиру Зеленському надали титулу "Людина Року 2021". Таким чином наші польські партнери виразили солідарність та визнали героїзм народу України.
- Згодом Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. Це – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи.
- У березні 2022 року Зеленського назвали найвпливовішою людиною Європи Один з учасників опитування описав його як "промінь надії, який прагне до миру, демократії, порядності".
- Кожен виступ Зеленського створює справжній фурор. Так, після його промови перед депутатами Європарламенту у режимі відеоформату слухачі аплодували стоячи.
- Наразі президент України пропонує низку кроків, які дозволять ООН ефективніше протидіяти агресії. Так, за його словами, Україна готова надати майданчик для одного з головних офісів системи безпеки U24, який може спеціалізуватися на превентивних заходах для підтримання миру.
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