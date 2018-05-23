У Кабінеті міністрів України розповіли, коли українцям змінять ціни на газ

Кабінет міністрів України планує до 1 червня прийняте остаточне рішення щодо подальшої ціни на газ для населення.

Про це пише УНІАН.

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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив про це в середу після засідання уряду.

"До 1 червня ми приймемо рішення", – сказав він.

Міністр підкреслив, що Міненерговугілля підготувало проект постанови, що продовжить спецзобов’язання Національної акціонерної компанії Нафтогаз Україна щодо продажу газу для населення на два місяці.

"Але кінцеве рішення буде залежати від багатьох факторів", – додав міністр.

Нагадаємо, що МВФ висунув ряд вимог до України, які необхідно виконати для того, щоб отримати наступний транш. Зокрема потрібно створити Антикорупційний суд та врегулювати питання стосовно цін на газ. Україна вже виконала дві вимоги – це прийняття закону про пенсійну реформу та закон про приватизацію.



Варто зазначити, що згідно з порядком денним, Верховна Рада планує 23 травня розпочати розгляд президентського законопроекту про Антикорупційний суд вже у другому читанні.