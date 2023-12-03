Цинічний обстріл центру Херсона: кількість загиблих і постраждалих зросла

Росіяни 3 грудня вчергове вдарили по середмістю Херсона. На жаль, є загиблі та поранені.

Росіяни 3 грудня цинічно атакували Херсон. Внаслідок цього одна людина загинула.

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Кількість постраждалих зросла

Ворог влучив у житловий будинок та два медичні заклади. Внаслідок атаки загинуло двоє людей, повідомив Роман Мрочко. До цього було відомо про одну загиблу, яка була на зупинці біля будинку, який опинився під прицілом.

Станом на 17:50 3 грудня відомо також те, що 7 людей поранено. Травми отримали 28, 46-річні чоловіки, жінки 35, 42, 52 років і дві 47-річні містянки.

Усі поранені мають ушкодження легкого та середнього ступеня,

– мовиться в повідомленні.

Усі вони госпіталізовані. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Повідомлялось, що ворожі війська атакували Херсон із тимчасово окупованого лівого берега Херсонської області.

Росія постійно б'є по Херсонщині