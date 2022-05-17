Цинічний удар окупантів по Одещині: у прокуратурі показали фото наслідків

Зранку 16 травня російські окупанти цинічно атакували базу відпочинку на Одещині. Внаслідок цього важко постраждала 6-річна дівчинка. У прокуратурі показали жахливі наслідки удару ворога.

Внаслідок ракетного удару по Білгород-Дністровському району постраждало низка об'єктів. Зокрема, будівлі двох баз відпочинку, а також п'ятнадцяти приватних будинків, розташованих неподалік місця влучання.

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Прокуратура вже відкрила провадження

В Одеській обласній прокуратурі повідомляють, що від ракетного удару постраждало четверо цивільних. Усі вони отримали множинні поранення. На жаль, найгірший стан 6-річної дівчинки, яку доставили до лікарні. В неї тяжкі поранення. На щастя, минулося без жертв.

У прокуратурі наголосили, що на територіях ударів відсутні військові об'єкти. Тож російські військові вкотре цілеспрямовано обстріляли мирних мешканців.

Наслідки ракетного удару по Білгород-Дністровському / Фото Одеська обласна прокуратура

Що відомо про ракетний удар по Одещині 16 травня: коротко

16 травня в Одеській області пролунала повітряна тривога близько 08:40. За пів години в місцеві ЗМІ та телеграм-канали повідомили про те, що чутно вибухи.

Пізніше в оперативному командуванні "Південь" повідомили, що область атакували ракетами. Російські військові з літаків стратегічної авіації вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському.

У повідомленні також наголосили, що російські військові не припиняють ударів по мосту через Дністровський лиман. Але вони влучають не лише у переправу, а й об'єкти цивільної інфраструктури.

Пізніше у ДСНС повідомили про те, що від ворожого удару сталося займання на площі понад 70 метрів квадратних.

Окупанти випустили ракети по Львівщині: коротко про головне

Близько 00:25 у більшості областей України пролунали повітряні тривоги, згодом стало відомо про вибухи на Львівщині.

Мер Львова Андрій Садовий о 00:47 підтвердив, що у Львові чутно вибухи. За попередньою інформацією містяни чули роботу ППО.

Орієнтовно 01:29 він опублікував чергове повідомлення. У ньому Андрій Садовий наголосив, що по місту ракети не влучали.

А вже о 01:50 додаткову інформацію повідомив глава Львівської ОВА Максим Козицький. Він зазначив, що окупанти вкотре вгатили по Яворівському району, що поблизу кордону з Польщею. Російські військові знову обстріляли військовий об'єкт.

Нагадаємо, що у ніч проти 15 травня в об'єкт військової інфраструктури окупанти вже влучали ракетами. Загалом російські військові запустили шість снарядів, з яких чотири влучили в ціль, а два вдалося збити силам ППО.

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Загрози ракетних ударів дуже високі по всій території України. Тож, будь ласка, не нехтуйте власним життям. Вирушайте до укриттів щойно почуєте сирену. Перебувати у сховищі слід доти, поки не прозвучить сигнал про відбій повітряної тривоги.