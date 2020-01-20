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      БЛОГ Михайло Дубинянський
      Історик, публіцист, політичний оглядач.

      Цирк против государства вертухаев – Дубинянский про украино-российское противостояние

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      Народы-небратья / Фото из открытых источников

      Пока Украина наслаждалась "пленками Гончарука" и спорила о несостоявшейся отставке правительства, в РФ поменяли привычного Медведева на неизвестного Мишустина и анонсировали конституционную реформу.

      Волею судьбы типичный отечественный скандал совпал с нетипичным российским переполохом. Кажется, само провидение пожелало сравнить внутреннюю политику двух враждующих государств – и сделать выводы.

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      За последние два десятка лет Киев и Москва разошлись настолько, что соседские новости кажутся приветом из параллельного мира. Речь идет уже не об одобрении или осуждении чужих порядков, а об их элементарном понимании. "Как вы можете так жить?" – вот главный вопрос, который народы-небратья еще способны задать друг другу.

      В нашем представлении Россия – политическая темница. В этом многомиллионом узилище годами царит один и тот же мрачный порядок. Какими-то правами там обладает только бессменный начальник тюрьмы. Переписывание конституции по инициативе Путина – что-то вроде перемещения нар или установки новых решеток, которая принципиально ничего не изменит. Но для обитателей каталажки, не избалованных свежими впечатлениями, даже это становится важным событием.

      В свою очередь Украина в российском представлении – политический цирк. Вечное шапито без малейшего намека на стабильность. Буффонада с непредсказуемыми выборами, случайными лицами на высших постах, безумными трюками и скандальными шутками. Профессиональный комик в президентском кресле и молодой премьер-министр, называющий себя "профаном", лишь дополнили картину, которая веселит и шокирует соседского зрителя на протяжении многих лет.

      Если мерить Россию нашей меркой, то россиянам остро не хватает свободы выбора. Если оценивать нас по соседским лекалам, то украинцы отчаянно нуждаются в твердой и несменяемой власти. Но в этих взаимных диагнозах пропасть между Москвой и Киевом проявляется особенно отчетливо. Страдая от несовершенства украинской политики, мы стремимся совсем не к тому, о чем думают в РФ. А российское общество видит собственную проблему совсем не в том, что кажется очевидным нам.

      Отечественный цирк – это искаженная мечта о спортивной арене. Где есть мускулистые атлеты, но нет клоунады и обманчивых фокусов. Где на глазах всей страны избираемые политики состязаются в профессионализме и патриотизме. Украина жаждет не стабильности: нам хочется, чтобы захватывающее политическое зрелище непрерывно выносило наверх самых лучших.

      А российская тюрьма – это искаженная мечта о военном лагере. Где есть люди в форме, но отсутствуют блатные со своим общаком. Где царит железная дисциплина, но нет приземленных воровских понятий. Россия жаждет не свободы: соседскому обывателю хочется, чтобы государственный деспотизм не подтачивался коррупцией, казнокрадством, интригами и прочей внутренней гнилью.

      Ирония в том, что несовершенство северного соседа спасает несовершенных нас. На седьмом году украино-российского противостояния мы остаемся государством циркачей, а не силачей. Но, не достигнув желаемого, Украина выживает потому, что России не удалось реализовать собственную мечту о превращении в большой военный лагерь. Вместо государства самураев нам противостоит государство вертухаев – и хотя бы за это стоит поблагодарить судьбу.

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      Автор: Михайло Дубинянський
      Теги: Публікації Володимир Зеленський Новини політики Новини України Володимир Путін Новини Росії Україна – Росія
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