Цивільні жертви росіян: ще троє людей загинули через обстріли окупантів на Донеччині

23 травня 2022 , 21:38
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Джерело:

Донецька ВЦА

Російські військові продовжують вбивати мирних українців. Зокрема, 23 травня внаслідок ворожих обстрілів загинули 3 жителі Донеччини.

Про це повідомив Павло Кириленко – голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації. 

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Загалом від початку війни росіяни вбили в Донецькій області 415 цивільних. Ще 1 146 людей зазнали поранень (це без урахування жертв Маріуполя та Волновахи). 

Так, лише за 23 травня від рук загарбників загинули ще 3 мирних жителів Донеччин:

  • у Зорі,
  • Соледарі;
  • Адамівці.

Ще шестеро людей за сьогодні дістали поранення. Тоді як встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі – наразі неможливо. 

Росія вбиває цивільних! За всі свої злочини росіяни будуть покарані!,
– запевнив Кириленко. 

Ситуація на Донбасі: останні новини

  • За добу 22 травня російські окупанти обстріляли 49 населених пунктів на Сході. Як наслідок, загинули 9 людей, а ще 10 осіб постраждали. За цей час з районів ведення бойових дій на Донбасі рятувальники евакуювали 1 092 людини. 
  • Російські військові при спробі відрізати Луганщину від траси Лисичанськ – Бахмут пошкодили газопровід великого діаметру. Через це газопостачання на Донеччину наразі під питанням.
  • У Авдіївці на Донеччині також трапився один з найжахливіших обстрілів з 2014 року. Пожежі було видно у всьому місті.
  • Російські військові запровадили жорсткий пропускний режим у тимчасово окупованому Маріуполі. Окупанти встановили так звані "перепустки на пересування".
  • 22 травня російські окупанти здійснили 1 атаку на позиції українських військових. Однак українські захисники відбили її та завдали окупантам значних втрат. 
  • На Луганщині змінили час комендантської години. Від 23 травня вона діє з 21:00 до 5:00.
  • Разом з тим, українські захисники вперше у сучасній історії знищили російську САУ "Тюльпан". Спалити військову техніку загарбників вдалося в районі Рубіжного.

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Автор: Аліна Оліховська