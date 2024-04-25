Біля ТЦК утворилися черги через велику кількість охочих оновити дані: у ЗСУ дали пораду
Джерело:Сухопутні війська ЗСУ
Усі військовозобов'язані чоловіки повинні оновлювати свої дані у ТЦК, що передбачено у новому законі про мобілізацію. Нині біля військкоматів утворюються черги, тому у ЗСУ дали пораду українцям.
Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року й відтоді всі військовозобов'язані чоловіки мають протягом 60 днів оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то їх можуть притягнути до відповідальності.
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У ЗСУ дали пораду щодо оновлення даних
Хоча новий закон ще не набув чинності, однак військовозобов'язані вже почали оновлювати свої дані. Через велику кількість охочих біля військкоматів утворилися чималі черги. У мережі стверджували, що буцімто ТЦК може прийняти протягом дня від 10 до 20 осіб, а чергу доводиться займати з 6-ї ранку.
Реагуючи на такі повідомлення, в ЗСУ вирішили дати пораду. Так, в Сухопутних військах наголосили, що ТЦК працюють цілодобово й оновити свої дані можна у будь-який час.
Шановні громадяни! З'являється багато інформації про черги біля ТЦК. Це добре, що велика кількість людей вирішила оновити дані чи стати на облік. Але хочемо вам повідомити: територіальні центри комплектування (ТЦК) працюють 24/7. Ви можете прийти у будь-який зручний для вас час,
– наголосили в Сухопутних військах.
Окрім того, у ЗСУ додали, що попередньо можна зателефонувати до місцевого ТЦК й поцікавитися, коли можна прийти для оновлення даних. Контакти всіх ТЦК – за посиланням.
Мобілізація в Україні: останні новини
- Оновлювати свої дані мають не лише військовозобов'язані чоловіки, які живуть в Україні, а й ті, що виїхали за кордон. Зробити це вони можуть у консульствах або зателефонувавши до свого місцевого ТЦК. Федір Веніславський наголосив, що ті люди, які мешкають за кордоном, не отримуватимуть повістки.
- Якщо чоловік не прибув вчасно до ТЦК, то його можуть покарати. Спочатку військові можуть звернутися до поліції для адміністративного затримання і доставки громадянина. Якщо затримання неможливе, то ТЦК надсилає військовозобов'язаному листа з проханням прибути до військкомату. Втім, якщо після цього військовозобов'язаний однаково не з'явиться, то ТЦК може звернутися до суду, щоб ухилянта обмежили у праві керувати автомобілем.
- У Польщі заявили, що можуть допомогти Україні повернути військовозобов'язаних чоловіків. Як саме збираються це робити та за яким алгоритмом – невідомо, однак у Польщі не вперше виступають з такою пропозицією.