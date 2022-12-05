Росія атакувала Україну бомбардувальниками Ту-95: що варто знати про ракети, які вони несуть
Російські бомбардувальники Ту-95 несуть на собі 8 ракет типу Х-555 та Х-101. Літаки базуються переважно на авіабазі "Енгельс" під Саратовом у Росії.
Ракети Х-555 чи Х-101 мають клас "повітря – земля". Дальність польоту Х-101 – понад 5,5 тисячі кілометрів. Про характеристики, ціну та особливості ракет, які несуть Ту-95МС, читайте у тексті 24 каналу.
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Що варто знати про бомбардувальник Ту-95
Ту-95 є стратегічним радянським бомбардувальником-ракетоносцем, який створювали як аналог до американського стратегічного бомбардувальника Convair B-36 Peacemaker. Він може діяти в тилу ворога у будь-який час доби та за будь-якої погоди.
Бойовий радіус його дії – 6500 кілометрів, тобто ці літаки, на жаль, б'ють по Україні.
Якими ракетами Росія б'є по Україні з Ту-95
Російський бомбардувальник Ту-95МС, який несе на собі майже два десятки ракет, має розмах крил 49 метрів.
Ракета Х-101 важить орієнтовно 2200 – 2400 кілограмів. Окрім того, вона є однією з найдорожчих російських ракет. Орієнтовна ціна однієї – 13 мільйонів доларів. Для порівняння, "Калібр" коштує вдвічі дешевше.
Важливі характеристики Х-101:
- довжина – 7,4 метра;
- вага бойової частини: до 960 кілограмів;
- швидкість польоту ракети – до 720 кілометрів за годину;
- наведення – ракета, яка має самонаведення в кінцевій ділянці та інерційну систему з оптико-електронною корекцією;
- навігація на основі системи ГЛОНАСС.
Варто зазначити, що нашій протиповітряній обороні буває важко збити Х-101 через непрогнозовану траєкторію руху. Адже ці ракети можуть змінювати ціль вже після їхнього запуску. Окрім того, у Х-101 є технологія зниження помітності радіолокації.
Попри це, наша ППО збиває більшість Х-101. Цьому сприяє і поява потужних систем протиповітряної оборони IRIS-T і NASAMS.
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Які характеристики ракет Х-555
Ракета Х-555 також є однією з модифікацій радянської стратегічної авіаційної крилатої ракети Х-55. Як і Х-101 – це крилата ракета великої дальності.
Основні характеристики ракет Х-555, які несуть на собі літаки Ту-95:
- наведення – окрім інерційної навігації, має повноцінну систему Tercom з радіо- та оптичним каналом, а також супутникову навігацію;
- вага бойової частини – 200 – 400 кілограмів;
- стартова вага – 1500 кілограмів;
- швидкість польоту – до 830 кілометрів за годину;
- висота – 40 – 110 метрів;
- точність – 100 метрів;
- дальність польоту – до 2 тисяч кілометрів.
Варто зауважити, що і Х-101, і Х-555 Кремль випробовував у Сирії, безжально знищуючи мирних людей.
Що відомо про масовану атаку 5 грудня
- Перед масованим ракетним ударом по Україні Росія підняла в небо 14 своїх бомбардувальників ТУ-95. Буквально через декілька годин окупанти почали атакувати Україну ракетами.
- Вороги вдарили по Харківській, Запорізькій, Одеській, Київській, Вінницькій та інших областях.
- Ввечері 5 грудня Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет. З них 38 – Х-101 та Х-555.
- Атакували ними з 8-ми літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95мс з району Каспійського моря та Волгодонська, що у Ростовській області. На щастя, наша ППО збила понад 60 ракет.